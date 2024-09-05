Рекордные продажи новых автомобилей за последние 3,5 года были зафиксированы в августе

В последний месяц августа 2024 года в России было продано 148,3 тыс. новых легковых автомобилей, сообщили эксперты агентства «АВТОСТАТ». Этот результат стал самым высоким за последние 40 месяцев, что сопоставимо с тремя с половиной годами.

Напомним, что предыдущий рекорд по продажам автомобилей был установлен в апреле 2021 года и составил 171,5 тыс. единиц. С тех пор ежемесячные объемы реализации не достигали планки в 150 тыс. автомобилей.

В августе текущего года объем продаж увеличился на 9% по сравнению с июлем 2024 года (136,2 тыс. шт.) и на 35% по сравнению с августом предыдущего года (109,8 тыс. шт.).

Интересно, что каждый четвертый проданный автомобиль летом был марки LADA (38,6 тыс. шт.). Каждый восьмой – марки Haval из Китая (18,6 тыс. шт.), каждый девятый – марки Chery (16,5 тыс. шт.), каждый десятый – марки Geely (14,5 тыс. шт.), а каждый тринадцатый – марки Changan (11,4 тыс. шт.). Эти пять брендов в сумме контролируют две трети автомобильного рынка России в августе. Прочие марки продали менее 5 тыс. авто каждая.

Подробнее о самых популярных моделях автомобилей у россиян в завершении лета можно узнать в специальном разделе.

Стоит отметить, что за первые 8 месяцев 2024 года российский автомобильный рынок преодолел рубеж в 1 миллион автомобилей, показав рост на 65%. О более подробной информации эксперты расскажут в онлайн-передаче «АВТОСТАТ Оперативка», которая стартует уже завтра, 6 сентября, в 10:00 по местному времени.