Главная Новости Продажи В сентябре отмечен небольшой рост продаж новых автобусов
Новости

В сентябре отмечен небольшой рост продаж новых автобусов

Рынок новых автобусов в России вырос на 2% в сентябре, лидирует PAZ, в тройке — KAMAZ и Yutong, продажи за 9 месяцев снизились на 49%.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
03.10.2025, 17:11·2 мин
single
Фото: Autostat.ru

В сентябре 2025 года на российском рынке было реализовано 985 новых автобусов. Такие данные приводит агентство «АВТОСТАТ». Показатель продаж оказался на 2% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если сравнивать с августом, рынок прибавил 1%.

Наибольшей популярностью среди покупателей традиционно пользовался российский бренд PAZ. В начале осени было продано 399 автобусов этой марки, что позволило ей сохранить лидерство в сегменте. На втором месте оказался KAMAZ, который реализовал 127 единиц техники. Третью позицию заняла китайская компания Yutong с результатом 98 проданных автобусов. В пятерку лидеров также вошли российские NEFAZ и LIAZ, продажи которых составили 71 и 62 автобуса соответственно.

Лидерами среди моделей остаются представители линейки PAZ. На вершине рейтинга — PAZ 3205, разошедшийся тиражом в 246 экземпляров, а следом за ним — PAZ 3204 с 134 проданными автобусами. Кроме того, в сентябре высокие продажи зафиксированы у KAMAZ 5222 (94 единицы), NEFAZ 5299 (71 штука) и Yutong ZK6128H (62 автобуса).

С начала 2025 года и по сентябрь включительно на территории России было реализовано почти 7 тысяч новых автобусов. Этот показатель оказался на 49% ниже результатов, зафиксированных за аналогичный период прошлого года.

Источник

Авторынок россии (408)Продажи (651)Автобусы (58)Модели-лидеры (161)Марки-лидеры (192)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
Новости

Как работает автономный дизельный отопитель

Редакция·30.10.2022
Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
Статьи

Драйв без компромиссов: 50 автомобилей эксклюзивной версии EXEED EXLANTIX ES SPORT

Редакция·19.08.2025
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация