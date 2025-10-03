В сентябре отмечен небольшой рост продаж новых автобусов

В сентябре 2025 года на российском рынке было реализовано 985 новых автобусов. Такие данные приводит агентство «АВТОСТАТ». Показатель продаж оказался на 2% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если сравнивать с августом, рынок прибавил 1%.

Наибольшей популярностью среди покупателей традиционно пользовался российский бренд PAZ. В начале осени было продано 399 автобусов этой марки, что позволило ей сохранить лидерство в сегменте. На втором месте оказался KAMAZ, который реализовал 127 единиц техники. Третью позицию заняла китайская компания Yutong с результатом 98 проданных автобусов. В пятерку лидеров также вошли российские NEFAZ и LIAZ, продажи которых составили 71 и 62 автобуса соответственно.

Лидерами среди моделей остаются представители линейки PAZ. На вершине рейтинга — PAZ 3205, разошедшийся тиражом в 246 экземпляров, а следом за ним — PAZ 3204 с 134 проданными автобусами. Кроме того, в сентябре высокие продажи зафиксированы у KAMAZ 5222 (94 единицы), NEFAZ 5299 (71 штука) и Yutong ZK6128H (62 автобуса).

С начала 2025 года и по сентябрь включительно на территории России было реализовано почти 7 тысяч новых автобусов. Этот показатель оказался на 49% ниже результатов, зафиксированных за аналогичный период прошлого года.