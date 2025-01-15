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Продажи новых автобусов возросли на 19% в 2024 году.

Новости автобизнеса: рынок автобусов в России показал рост в 2024 году. PAZ - лидер среди марок, PAZ 3204 - самая популярная модель. Развитие индустрии обсудят на форуме ForAuto – 2025.
РедакцияР
Редакция
15.01.2025, 15:52·2 мин
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Фото: Autostat.ru

В России за прошедший год было реализовано 19 472 новых автобуса, что на 19% больше, чем в 2023 году. Эксперты агентства «АВТОСТАТ» доложили об этом, ссылаясь на свои данные.

Лидерство в рейтинге марок сохраняет российский производитель PAZ, доля которого составила около 42% в 2024 году. Это означает продажу 8 092 автобусов, что на 27% больше, чем в предыдущем году. На втором месте оказался LIAZ с 2 819 единицами (+59%), а на третьем – китайский бренд Yutong (2 211 шт.; +72%). Следом идут NEFAZ (1 445 шт.; +4%) и Volgabus (777 шт.; -38%).

По данным модельного рейтинга, первое место занимает PAZ 3204 с 3 867 единицами продаж. На второй строчке еще одна модель от Павловского автобусного завода – PAZ 3205 (2 446 шт.). Третье место занял LIAZ 5292 (2 214 шт.). Завершают топ-5 модели NEFAZ 5299 и PAZ 4234 (1 445 и 1 425 шт. соответственно).

В декабре 2024 года в России продано 2 227 новых автобусов, что на 7% больше, чем годом ранее.

15-й ежегодный форум автобизнеса «ForAuto – 2025. Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы» пройдет 13 февраля в Москве. На мероприятии будет обсуждаться будущее коммерческого транспорта в 2025 году.

Источник

Авторынок россии (181)Продажи (355)Автобусы (35)Модели-лидеры (72)Марки-лидеры (85)Лиаз (8)Лиаз 5292 (7)Паз (8)Yutong (7)Нефаз (7)Volgabus (1)

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