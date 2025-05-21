Объем продаж легких коммерческих автомобилей в Европе упал на 12%

Согласно отчету агентства «АВТОСТАТ», в европейских странах за первый квартал 2025 года было продано 449 566 новых легких коммерческих автомобилей (LCV). Этот показатель на 12,1% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Данные были предоставлены Европейской ассоциацией автопроизводителей (АСЕА).

Франция остается крупнейшим рынком LCV в Европе, где было продано 85 430 таких автомобилей за отчетный период (-10,7% по сравнению с 1 кварталом 2024 года). На втором месте расположилась Великобритания с результатом в 85 073 единицы (-10,7%), а на третьем – Германия (63 581 шт.; -10,7%). Также в топ-5 вошли Италия (47 740 шт.; -15,2%) и Испания (42 656 шт.; +12,6%).

Из пятерки стран только Испания показала рост рынка LCV, при этом демонстрируя лучшие результаты в Европе. Остальные страны лидеры показали отрицательную динамику, потеряв более 10% от объемов продаж прошлого года. Однако ситуация в Нидерландах оказалась самой сложной – объемы продаж LCV снизились на 76,5%.

Что касается рынка коммерческого транспорта в России и его перспектив, подробности будут обсуждены на специализированной конференции «АВТОСТАТ Analytic time», запланированной на 28 мая.