Продажи грузовых автомобилей в Европе упали на пятнадцать процентов

Согласно отчету экспертов агентства «АВТОСТАТ», в европейских странах за первый квартал 2025 года было продано в общей сложности 87 220 новых грузовых автомобилей. Это на 15,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Интересно, что продажи среднетоннажных грузовиков составили 15 692 единицы (-11% к 1 кварталу 2024 года), в то время как крупнотоннажные грузовики были реализованы в количестве 71 528 штук (-16%).

Германия остается крупнейшим рынком грузовых автомобилей в Европе, где было продано 17 599 грузовиков за первые три месяца 2025 года (-25,4% к аналогичному периоду годом ранее). В свою очередь, Великобритания занимает второе место с 12 127 проданными автомобилями (-8,9%), а Франция на третьем с результатом в 11 343 единицы (-7,6%).

Также в пятерку лидеров по продажам грузовых автомобилей в Европе вошли Италия (7 145 шт.; -9,4%) и Испания (7 031 шт.; -12,8%).

Удивительно, что самое значительное снижение объема продаж грузовиков зафиксировано в Греции (-60,3%), тогда как Литва показала самый высокий рост в 2,1 раза.