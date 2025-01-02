Продажи электромобилей Tesla впервые упали за всю историю компании.

Компания Tesla представила данные о продажах своих автомобилей в 2024 году. За прошедший год было продано 1,79 миллиона новых электрокаров, что на 1% меньше, чем в 2023 году.

Это первое снижение продаж автомобилей бренда за всю его историю. Снизилось также производство электрокаров Tesla - на 4%, до отметки в 1,77 миллиона штук. Однако в четвертом квартале был установлен рекорд по поставкам - 495 570 автомобилей. Производство в этот период также продемонстрировало хорошие результаты, достигнув 459 445 электрокаров.

Отрицательная динамика Tesla в 2024 году не стала неожиданностью, учитывая растущую конкуренцию на рынке электромобилей. Все это привело к тому, что акции компании упали на 5%.

Не стоит ожидать льгот при покупке электрокаров, так как политика Дональда Трампа в этом вопросе достаточно жесткая.

Фото: Carsweek.ru

Тем временем стало известно о резком росте производства электрокаров Xiaomi на 2025 год. Планы по увеличению объемов были разработаны на фоне успешного 2024 года.