Продажи автомобилей продолжают увеличиваться уже вторую неделю подряд

В России, согласно данным агентства «АВТОСТАТ», с 28 октября по 3 ноября текущего года было реализовано 42 716 единиц новой автомобильной техники. Эксперты отмечают, что продажи продолжают свой рост уже вторую неделю подряд.

По результатам 42-й недели было продано 32 117 автотранспортных средств, а объем реализации на 43-й неделе составил 38 161 штуку. За прошедшую неделю отмечен рост в 12%, затронувший все сегменты рынка.

Продажи легковых автомобилей увеличились на 10% до 36 133 экземпляров, а продажи легких коммерческих автомобилей (LCV) – на 29%, достигнув отметки в 3283 единицы. Среди всех сегментов наибольший прирост продаж показали автобусы (+59%, 559 шт.), в то время как наименьший – грузовики (+7%, 2741 шт.).