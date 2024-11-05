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Продажи автомобилей продолжают увеличиваться уже вторую неделю подряд

В России, согласно данным агентства «АВТОСТАТ», с 28 октября по 3 ноября текущего года было реализовано 42 716 единиц новой автомобильной техники. Эксперты отмечают, что продажи продолжают свой рост уже вторую неделю подряд.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
05.11.2024, 10:01·1 мин
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Фото: Autostat.ru

В России, согласно данным агентства «АВТОСТАТ», с 28 октября по 3 ноября текущего года было реализовано 42 716 единиц новой автомобильной техники. Эксперты отмечают, что продажи продолжают свой рост уже вторую неделю подряд.

По результатам 42-й недели было продано 32 117 автотранспортных средств, а объем реализации на 43-й неделе составил 38 161 штуку. За прошедшую неделю отмечен рост в 12%, затронувший все сегменты рынка.

Продажи легковых автомобилей увеличились на 10% до 36 133 экземпляров, а продажи легких коммерческих автомобилей (LCV) – на 29%, достигнув отметки в 3283 единицы. Среди всех сегментов наибольший прирост продаж показали автобусы (+59%, 559 шт.), в то время как наименьший – грузовики (+7%, 2741 шт.).

Источник

Авторынок россии (127)Легковые автомобили (117)Продажи (284)Грузовые автомобили (36)Автобусы (29)Легкие коммерческие автомобили (43)

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