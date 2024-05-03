Рост продаж автомобилей в России практически удвоился в апреле. Новые данные.

В апреле текущего 2024 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России увеличились на 78% по сравнению с предыдущим годом, достигнув отметки в 126 140 штук без учета альтернативных каналов поставок. С учетом этих каналов объем продаж составил около 143 670 штук. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), ссылаясь на данные от АО «ППК».

По словам председателя Комитета автопроизводителей АЕБ Алексея Калицева, автомобильный рынок России и в апреле продолжил динамичный рост, удвоив объемы продаж. По итогам первых четырех месяцев нынешнего года рост составил 83%.

Алексей Калицев считает, что наблюдается замедление темпов роста, поскольку рынок адаптируется к новым правилам регулирования индустрии, включая изменения в утилизационном сборе на автомобили из стран ЕАЭС, вступившие в силу с 1 апреля 2024 года.

По мнению представителя АЕБ, восстановление производства и усиление усилий государства для создания условий локализации автопроизводителей помогут расширить ассортимент на внутреннем рынке. Особое внимание следует уделить передовым технологиям, таким как гибридные и электрические двигатели, подчеркнул эксперт.

Сейчас растет интерес потребителей к автомобилям с новыми технологиями. Однако одной из проблем, мешающих покупке, остается сложный подход к расчету акцизов и других платежей на основе мощности двигателей, что технически не справедливо. Поэтому важна разработка новой методики расчета мощности у автомобилей с двумя и более двигателями. Алексей Калицев уже обратился с предложением провести соответствующие исследования и надеется на поддержку властей.

Ранее стало известно, что россиянам доступен новый способ покупки иностранных автомобилей. Маркетплейс CDEK.Shopping запустил проект по приобретению и доставке в Россию автомобилей из-за рубежа. Теперь каждый желающий может заказать на платформе автомобиль из Китая, Южной Кореи и Европы.