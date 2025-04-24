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Продажи автомобилей в Европе растут с приходом весны

Рынок автомобилей в Европе показал рост впервые в 2025 году: продажи увеличились на 2,8%. В марте лидировал Volkswagen, Toyota на втором месте. Объем продаж за первый квартал снизился на 0,4%.
РедакцияР
Редакция
24.04.2025, 11:21·2 мин
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Фото: Autostat.ru

В последние дни марта 2025 года в странах Европы было продано общее количество впечатляющих 1 422 628 легковых автомобилей, что на 2,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По информации, полученной от экспертов агентства "АВТОСТАТ", ссылающихся на данные Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), автомобильный рынок континента впервые в текущем году показал положительную динамику. Как отмечается, в январе и феврале отрасль испытывала слабый спрос.

Согласно обзору автомобильного рынка Европы, лидером по числу проданных автомобилей в марте стала компания Volkswagen, реализовавшая 146 958 машин (+12,7%). На втором месте осталась Toyota с результатом в 90 507 проданных автомобилей (-4,6%). Третью строчку заняла Renault, увеличив объем продаж до 82 020 единиц (+16,9%). В пятерку лидеров также вошли BMW (80 481 шт.; -0,2%) и Peugeot (77 803 шт.; +13,1%).

Общий объем продаж легковых автомобилей в Европе за первый квартал текущего года составил 3 382 057 штук. Это на 0,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (январь – март 2024 года).

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