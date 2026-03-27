Продажи автомобилей марок SWM и Kaiyi снизились более чем на 90%

Продажи автомобилей китайских марок SWM и Kaiyi, собранных на калининградском заводе "Автотор", практически прекратились. По данным за январь-февраль, дилерам удалось реализовать только 101 автомобиль SKM, что на 91,3% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Показатели по Kaiyi еще ниже — 37 проданных машин и снижение на 94%.

Такую статистику опубликовал в своем телеграм-канале генеральный директор агентства "АВТОСАТ" Сергей Целиков. Он напомнил, что выпуск и продажи автомобилей Kaiyi на российском рынке стартовали в начале 2023 года. Модели SWM поступили к дилерам ближе к концу того же года.

Информация также подтверждает, что сборку автомобилей Kaiyi на заводе "Автотор" завершили в январе 2025 года. Последние машины марки SWM были собраны в сентябре 2025 года.

За все время продаж на российском рынке дилерам удалось реализовать почти 22 тысячи автомобилей Kaiyi и 6,3 тысячи машин бренда SWM. В 2025 году на эти автомобили действовали значительные скидки, что приводило к снижению цен на 30% и более, чтобы поддержать спрос.

Сергей Целиков сообщает, что анализ соотношения между общими объемами выпуска и продаж указывает на наличие около 300-400 автомобилей этих марок, которые остаются в дилерских запасах. По его оценке, текущее присутствие данных брендов на российском рынке близится к завершению.