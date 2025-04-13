Продажи автомобилей JAECOO увеличились на 25% в первом квартале

Согласно отчету агентства «АВТОСТАТ», за первый квартал текущего года было продано 5 036 автомобилей китайского производителя JAECOO. Это на 25,3% больше, чем за аналогичный период в 2024 году.

Более 70% всех продаж JAECOO пришлось на кроссовер J7. За три месяца этого года было продано 3 597 единиц этой модели, что на 10,3% меньше, чем годом ранее.

Кроссовер JAECOO J8, который был представлен на российском рынке в апреле 2024 года, нашел 1 439 покупателей.

Как информировалось ранее агентством «АВТОСТАТ», в первой половине 2025 года в России ожидается появление третьей модели в линейке JAECOO – компактного кроссовера J5.