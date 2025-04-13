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Продажи автомобилей JAECOO увеличились на 25% в первом квартале

Продажи китайских автомобилей JAECOO выросли на 25,3% в первом квартале 2025 года. Кроссовер J7 лидирует, ожидается выпуск J5.
РедакцияР
Редакция
13.04.2025, 09:01·1 мин
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Фото: Autostat.ru

Согласно отчету агентства «АВТОСТАТ», за первый квартал текущего года было продано 5 036 автомобилей китайского производителя JAECOO. Это на 25,3% больше, чем за аналогичный период в 2024 году.

Более 70% всех продаж JAECOO пришлось на кроссовер J7. За три месяца этого года было продано 3 597 единиц этой модели, что на 10,3% меньше, чем годом ранее.

Кроссовер JAECOO J8, который был представлен на российском рынке в апреле 2024 года, нашел 1 439 покупателей.

Как информировалось ранее агентством «АВТОСТАТ», в первой половине 2025 года в России ожидается появление третьей модели в линейке JAECOO – компактного кроссовера J5.

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Авторынок россии (254)Легковые автомобили (249)Продажи (455)Китайские автомобили (488)Jaecoo (48)

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