Президент FIA вручил Берни Экклстоуну специальную медаль

На вчерашней гала-церемонии FIA было вручено множество престижных наград в области автоспорта. Однако не все призы привлекли такое же внимание, как, например, чемпионские кубки.

Особой медалью за инновации был отмечен экс-глава менеджмента Формулы 1 - Берни Экклстоун. Медаль называется Innovation Medal и вручается за выдающиеся достижения. Официальное объяснение звучит следующим образом: «За выдающийся вклад в продвижение Формулы 1 и ту важнейшую роль, которую он сыграл в деле преобразования нашего спорта в шоу глобального масштаба, каким она стала сегодня».

Хоть 94-летний Берни Экклстоун не смог присутствовать на церемонии в Руанде, но эта награда найдет его. Вероятно, эта новость немного обрадовала ветерана, хотя мировое признание он получил давно за свою значительную деятельность.

Хотя он уже ушел от дел и контроль над экономикой Формулы 1 перешел к американской корпорации Liberty Media с 2017 года, состояние Экклстоуна и его семьи по-прежнему оценивается в $2,4 миллиарда по данным журнала Forbes.