Пресс-служба Собянина представила на фотографиях новый автомобиль "Москвич"

Кроссовер «Москвич 8», как и другие новинки от «Москвича», внешне напоминает китайский JAC с немного измененным дизайном и эмблемой. Базой для «восьмерки» послужил JAC Sehol X8 Plus. По размерам новинка оказалась крупнее Chery Tiggo 8 Pro и ближе к Hyundai Santa Fe.

Трехрядный кроссовер «Москвич 8» выделяется массивной радиаторной решеткой с двойной оптикой. Он призван стать самым крупным и мощным автомобилем в линейке «Москвича». В его арсенале - 174-сильный 1,5-литровый бензиновый мотор, работающий в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом. Старт производства, по предварительной информации, намечен на октябрь-ноябрь 2024 года.

Одним из спутников новинки стал снимок интерьера этого большого кроссовера. Приборная панель и мультимедийная система объединены в одно целое, а также доступна беспроводная зарядка для гаджетов. Инфотейнмент-система поддерживает как Apple CarPlay, так и Android Auto.

«Москвич» в настоящее время перешел на производство автомобилей по технологии полного цикла, за исключением лифтбека «Москвич 6» и кроссовера «Москвич 8».

Фото: Carsweek.ru

Ранее на нашем портале уже публиковалась информация о том, как будут изменены автомобили от «Москвича», выпущенные с применением технологии полного цикла.