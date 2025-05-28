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Бренд Hongqi в 2025 году представит в России три значимые новинки премиум-класса и может превзойти западные марки

Китайский бренд Hongqi уверенно входит на российский рынок автомобилей, анонсируя новинки и планы на будущее. Как китайцы завоевывают сердца российских автолюбителей?
РедакцияР
Редакция
28.05.2025, 14:42·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

После ухода западных брендов автомобилей из РФ на рынок уверенно зашли китайские модели. За последние годы продажи существенно выросли. Исполнительный директор китайского бренда Hongqi в России Иван Савельев анонсировал появление новинок на рынке и рассказал о планах компании.

Сейчас в РФ работают 37 дилерских центров, представляющих сеть Hongqi. В прошлом году бренд расширил свое присутствие на российском рынке за счет увеличения количества дилеров. Это позволило повысить доступность транспортных средств для россиян.

В 2025 году компания намерена увеличить количество центров до 60, чтобы еще больше повысить доступность бренда для автолюбителей. До конца текущего года Hongqi планирует продать 12 тыс. автомобилей в России.

Савельев сообщил, что в 2025 году бренд представит 3 важные новинки. В ближайшее время появится автомобиль бизнес-класса лифтбек H6, который может покорить покупателей ярким дизайном. Вторая новинка - кроссовер HS7 с отличной динамикой и управляемостью.

Во второй половине года появится седан представительского класса Hongqi L1, вдохновленный моделями для высшего руководства КНР. Это отличный вариант для требовательных клиентов, которые находятся в поиске комфорта и статусного авто, пишет autonews.ru.

Возможное возвращение западных брендов в Россию не станет угрозой для китайского бренда, уверен Савельев. Это будет вызовом и дополнительной конкуренцией, а также поводом доказать оптимальное соотношение цены и качества продукции Hongqi.

Источник

Китайские автомобили (540)HONGQI (38)

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