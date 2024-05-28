BYD начинает испытывать предстоящий гибридный минивэн: "Мы уверены, что этот автомобиль окажется весьма популярным".

Китайская автомобильная компания BYD активно работает над разработкой нового минивэна, прототип которого уже претерпел испытания на территории Китая. Согласно сообщениям, новый автомобиль может использовать те же компоненты, что и модель Denza D9, однако его цена будет гораздо более доступной.

Прототип выглядит несколько хлипко, покрытый сине-белым камуфляжем, который, кажется, разорван на куски, несмотря на это, новый минивэн будет ключевой моделью для китайского автопроизводителя. Местные источники предполагают, что автомобиль получит название Zhou, однако окончательное название серийной модели может измениться.

Ожидается, что длина нового автомобиля составит примерно 5 метров, а колесная база будет превышать 3 метра. Минивэн будет предлагаться в семиместном исполнении, и если слухи о его связи с Denza D9 верны, то пропорции у новинки должны повторять роскошный минивэн Denza D9.

Компания BYD за последние годы активно развивает свой автопарк электромобилей с аккумуляторами, но также делает ставку на разработку подключаемых гибридов. Поэтому первоначально модель Zhou будет представлена как гибрид с использованием новейшей системы BYD DM-i, которая недавно дебютировала в модели Qin L DM-i. Планируется, что минивэн будет оснащен 1,5-литровым атмосферным двигателем с одним электродвигателем.

Поскольку процесс разработки автомобиля все еще находится на ранней стадии, о деталях модели пока известно немного. Согласно информации издания Autohome, предполагается, что цена на новинку будет колебаться от 220 000 до 250 000 юаней, что составляет от 30 400 до 34 500 долларов. Это значительно дешевле, чем стоимость Denza D9, чья цена начинается от 44 850 долларов.

Фото: Carsweek.ru

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