Справочник «Автомобильный рынок России – 2024» уже здесь!

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» представило свежий выпуск своего ежегодного справочника «Автомобильный рынок России – 2024». В этот раз издание стало двадцать вторым по счету релизом, наполненным аналитикой и статистикой по основным сегментам автомобильного рынка, производству автомобилей и текущему состоянию автопарка в России.

Каждый новый год справочник выходит в обновленном оформлении. Ранее его обложки были красные, синие, даже черные (в 2020 году), а в этот раз выбор пал на светло-зеленую. Психологи считают, что зеленый цвет символизирует обновление, молодость и надежду, способствует поддержанию позитивных мыслей. Прошлогодний темно-зеленый дизайн обложки, как предполагается, должен был подготовить почву для продолжения положительной динамики, которую аналитики видят в 2024 году, особенно в сфере легковых автомобилей с прогнозом роста до 1,5 миллиона и более.

В ушедшем 2023 году авторынок России продемонстрировал внушительный рост почти на 70% по сравнению с предыдущим периодом. Одновременно происходит восстановление автомобильной промышленности в условиях санкций, что подтверждается запуском сборочных производств, налаживанием локализации компонентов, активным проникновением китайских автопроизводителей на рынок, а также функционированием параллельного импорта. Несмотря на трудности, позитивная тенденция в отрасли сохраняется, и агентство верит в ее дальнейшее укрепление.

Продажи коммерческой автотехники (легкие грузовики, грузовые автомобили, автобусы) в целом достигли 250,4 тысячи единиц в прошлом году, что на 45,3% превышает уровень предыдущего периода. Продажи новых легковых автомобилей в России возросли на 69% до 1,06 миллиона штук. Автопром в целом произвел 730,4 тысячи единиц автотехники, что на 19,5% больше, чем годом ранее.

Справочник «Автомобильный рынок России – 2024» уже доступен для заказа. Аналитики готовы помочь с разъяснением цифр, ответить на вопросы и принять ваши замечания и предложения. «АВТОСТАТ» на связи, готовое рассказать о реальной ситуации на рынке и предложить новые продукты, помогающие ориентироваться в текущих событиях!