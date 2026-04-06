Вторая модель возрожденной Volga: «комфортный бизнес-седан с двумя моторами на выбор»

Российский автомобильный бренд Volga анонсировал выход второго автомобиля в своей линейке — бизнес-седана Volga C50. Новинка, как и ожидалось, основана на уже известной российским автолюбителям модели Geely Preface. Вместе с кроссовером K50, новый седан поступит на отечественный рынок этим летом. Об этом сообщили представители марки в официальном сообщении для «Автоновостей дня».

В пресс-службе Volga подчеркнули, что новый бизнес-седан акцентирует внимание не только на статусе автомобиля, но и его владельца. По их словам, Volga C50 отличает лаконичный и современный дизайн, выдержанные линии экстерьера, высокий комфорт и богатое технологическое оснащение.

Габариты новинки полностью повторяют исходную модель Geely Preface: длина составляет 4825 мм, ширина — 1880 мм, а колесная база достигает 2800 мм. Производитель утверждает, что грамотная компоновка салона позволяет создать просторную и удобную атмосферу для всех пассажиров и водителя.

Автомобиль будет отличаться высококлассными материалами отделки и тщательно проверенной плавностью хода. Volga C50 также обещает четкую управляемость и достойную динамику на дороге. Среди доступных опций перечисляются современные решения: светодиодная головная оптика, система доступа без ключа, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, премиальная аудиосистема с 12 динамиками, датчики дождя и света, камера кругового обзора и другие функции.

Модель получит набор передовых активных систем безопасности, включая адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение при возникновении препятствий, а также функцию удержания в полосе движения. В комплектации «тёплых» опций предусмотрены электрические подогревы руля, всех сидений, наружных зеркал, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Потенциальным покупателям будет предложено два бензиновых двигателя: оба турбированные объемом 2,0 литра, мощностью 150 и 200 лошадиных сил соответственно. Оба двигателя уже применяются в Geely Preface. В комплекте — семиступенчатая роботизированная коробка передач, альтернативы которой не предусмотрено.

По заявлению представителей бренда, версия с мотором на 150 лошадиных сил ориентирована как на корпоративных клиентов, так и на частных автолюбителей, которым важны статус, комфорт, а также экономичность и стоимость эксплуатации.

Volga C50 появится у официальных дилеров марки летом 2026 года. Детализированная информация о комплектациях и ценовой политике будет объявлена ближе к началу продаж.

Напомним, ранее производитель также презентовал семейный кроссовер Volga K50 — полный аналог популярного на российском рынке Geely Monjaro. Он унаследовал внешний облик, оснащение интерьера и тот же силовой агрегат, что и оригинал. Кроссовер K50 также поступит в продажу летом текущего года.

Автор: Иван Бахарев