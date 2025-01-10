Новая Tesla для Китая и других стран Азии-Тихоокеанского региона: «Электромобили стали более доступными, чем когда-либо»

Обновленный электрокроссовер Model Y готовится к запуску на китайском рынке уже в марте, а также в некоторых соседних странах. Пока нет точных данных о дате появления новинки в Европе и США. Стоит отметить, что аналогичная ситуация была с обновленным электрокаром Model 3, который появился на этих рынках лишь спустя четыре месяца после своей премьеры в Китае.

Новый вариант Model Y получил кодовое название Juniper и презентует обновленный дизайн лицевой части с более острыми контурами, вдохновленными последней Model 3. Теперь вместо традиционной оптики используется световая полоса, схожая с тем, что можно увидеть на электрическом пикапе Cybertruck и его прототипе Cybercab. Подобные изменения коснулись и задней светотехники.

В интерьере обновленного кроссовера обустроена атмосферная подсветка, аналогичная той, что присутствует у Model 3. Также для заднего ряда сидений предусмотрена электрорегулировка, а пассажиры получили доступ к новому сенсорному дисплею. Кроме того, инженеры компании Tesla поработали над подвеской автомобиля и улучшили шумоизоляцию помещения.

Топовая модель будет обладать мощностью впечатляющих 450 лошадиных сил, а запас хода составит внушительные 719 километров.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что специалист Шапарин из Национальной ассоциации стратегических исследований провел сравнение цен на электромобиль Lada e-Largus и автомобили компании Tesla.