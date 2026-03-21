Первая модель возрожденной Volga: «Это клон популярного Geely Monjaro»

Бренд Volga официально представил свою дебютную модель — флагманский кроссовер Volga K50. Как сообщили представители марки, автомобиль будет собираться на заводе в Нижнем Новгороде и появится в продаже уже летом 2026 года.

Паркетник оказался копией китайского Geely Monjaro и получил характерную для Volga дизайнерскую отделку. Отдельно отмечается фирменная решетка радиатора с вертикальными ламелями и оригинальная оптика, что, по мнению автопроизводителя, создает узнаваемый облик флагмана. Уровень комфорта и оснащения салона заявлен на высоком уровне, что, по словам компании, делает Volga K50 «идеальным спутником в мире новых возможностей».



Габариты нового кроссовера Volga полностью повторяют размеры Geely Monjaro: длина составляет 4770 мм, ширина — 1895 мм, а колесная база достигает 2845 мм. Производитель позиционирует K50 как образец надежности, статуса и повышенного комфорта.

В салоне Volga K50 используются материалы высокого качества и современная отделка. Среди опций отмечаются панорамная стеклянная крыша с люком, а также красочная атмосферная подсветка. По обещаниям концерна, модель будет одной из наиболее вместительных и просторных в своем классе.

Техническая начинка кроссовера включает 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 238 л. с., работающий в паре с восьмиступенчатым автоматом. Также K50 комплектуется системой полного привода. Для повышения плавности хода предусмотрена адаптивная подвеска, которая автоматически подстраивает параметры управляемости под дорожные условия.



Базовая комплектация кроссовера включает полный зимний пакет, куда входят электроподогрев для всех сидений, рулевого колеса, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя и боковых зеркал. Таким образом, эксплуатация автомобиля становится максимально комфортной даже в условиях суровой зимы.

Отдельно подчеркивается богатый набор электронных ассистентов для безопасности и комфорта. В список оснащения входят функции памяти и массажа водительского и пассажирского сидений, вентиляция передних кресел, электрорегулировка угла наклона спинки второго ряда, а также премиальная аудиосистема с 12 динамиками.

Начало продаж Volga K50 в официальных дилерских центрах намечено на лето 2026 года. Уточненные характеристики комплектаций и цены компания раскроет ближе к старту продаж.

Тем временем, тестовое производство новых автомобилей Volga уже стартовало на заводе в Нижнем Новгороде, где ранее выпускались модели Skoda и Volkswagen на российский рынок.

В ближайшее время в линейке марки появятся три модели: два кроссовера сегментов D-SUV и C-SUV, а также седан D-класса. Производитель акцентирует внимание на лаконичном дизайне своих автомобилей, просторном салоне с натуральными материалами отделки, а также полном зимнем пакете для комфортной эксплуатации в условиях низких температур.

Автор: Иван Бахарев