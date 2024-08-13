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Новый российский внедорожник "Комбат" представлен: раскрываем все секреты и узнаем стоимость

Автомобиль "Стрела" был разработан Арзамасским машиностроительным заводом. У этого внедорожника отсутствует бронированный кузов, что делает его уникальным в своем роде. Предприятие планирует выпуск как военной, так и гражданской версии этой модели.
РедакцияР
Редакция
13.08.2024, 17:41·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Автомобиль "Стрела" был разработан Арзамасским машиностроительным заводом. У этого внедорожника отсутствует бронированный кузов, что делает его уникальным в своем роде.

Предприятие планирует выпуск как военной, так и гражданской версии этой модели. Кроме того, будет запущено производство бронированной модификации "Стрелы".

Автомобиль "Стрела" базируется на узлах и агрегатах полноприводного "Соболь NN", при этом имея собственную раму. В нем установлен дизельный двигатель объемом 2,5 литра и шестиступенчатая механическая коробка передач. Кроме того, новинка оснащена передней независимой подвеской и задней подвеской с пружинами и пневматикой.

Предварительная цена на "Стрелу" составляет от 3,5 до 5 миллионов рублей.

Ранее был представлен брутальный бронированный автомобиль "Коналуй-330" от УАЗа, который был показан в начале 90-х годов.

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