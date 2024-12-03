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Правительство России выделит 11,4 миллиарда рублей на закупку 3,1 тысячи школьных автобусов

В ближайшем будущем планируется финансирование закупки школьных автобусов для обновления региональных парков в 2025 году. Эту информацию опубликовало Министерство промышленности и торговли Российской Федерации на своем официальном веб-сайте.
РедакцияР
Редакция
03.12.2024, 11:32·2 мин
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Фото: Autostat.ru

В ближайшем будущем планируется финансирование закупки школьных автобусов для обновления региональных парков в 2025 году. Эту информацию опубликовало Министерство промышленности и торговли Российской Федерации на своем официальном веб-сайте.

Из сообщения становится известно о том, что проект постановления, направленный на финансирование данной закупки, уже готов. Этот шаг осуществляется в соответствии с указом Президента Российской Федерации Владимира Путина. Общее количество автобусов, запланированных к закупке, составляет 3,1 тысячи штук, а на эти цели из федерального бюджета будет выделено 11,4 миллиарда рублей. Производители автобусов для данного проекта уже определены. Как и в прошлом году, это в основном высоколокализованные отечественные компании: ООО «Автомобильный завод «НАЗ», ООО «Ульяновский автомобильный завод», ООО «Павловский автобусный завод», ООО «КАВЗ».

Напомним, что в течение 2024 года с целью обновления парков автобусов было закуплено 2 654 новых школьных автобуса, которые уже переданы или будут переданы до конца декабря назначенным заказчикам. В 2023 году Правительство Российской Федерации также организовало поставку более 3 тысяч школьных автобусов в регионы страны.

Источник

Автобусы (31)Госзакупки (3)

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