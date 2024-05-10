Новости о Land Rover Discovery 2025 года уже появились

Третье поколение Discovery уже вот-вот уступит свои позиции на рынке. Отметим, что его премьера состоялась на Парижском автосалоне в 2016 году, и уже в следующем году исполнится ровно восемь лет. Однако, согласно ожиданиям, вскоре на смену придет новое поколение. Этому в частности свидетельствует то, что к 2025 году линейка внедорожников Land Rover значительно сократится: из конфигуратора исчезнут бензиновые версии, оставшись лишь две дизельные.

Discovery выделяется из линейки моделей Land Rover тем, что у него никогда не было гибридной версии. Ранее присутствовали бензиновые варианты, однако они покинули ассортимент, уступив место 3,0-литровому 6-цилиндровому дизельному двигателю с полным приводом и 8-ступенчатой АКПП. Сейчас доступны базовая версия с мощностью 250 л.с. и более спортивная с 350 л.с.

Оба варианта комплектации (S, Dynamic SE и Dynamic HSE) доступны с различными опциями, включающими 20-дюймовые легкосплавные диски, крышу в цвет кузова, электропривод передних сидений с функцией памяти, кожаную отделку цвета черного дерева, помощник переключения дальнего/ближнего света и ламинированные лобовые стекла с звукоизоляцией.

Для динамичной версии SE предусмотрены 21-дюймовые легкосплавные диски в черном глянцевом исполнении, контрастная черная крыша, аудиосистема Меридиан, электрорегулировка сидений в 18 направлениях, интерактивный дисплей водителя и информационно-развлекательная система PiviPro с сенсорным экраном 11,4 дюйма.

Пока никаких анонсов о возвращении бензиновых двигателей в ближайшее время не поступало. Такая тактика производителя дает основание предполагать, что мы можем столкнуться с ликвидацией бензиновых версий данной модели в перспективе, хотя и не в ближайшие месяцы. Следующее поколение, вероятно, увидит свет не раньше, чем через четыре года — в 2025-м.

Фото: Carsweek.ru

Также стоит обратить внимание на то, что Land Rover Defender 2025 года будет иметь улучшенный дизельный двигатель, повышенный уровень роскоши и комфорта.