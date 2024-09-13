Прототип Corvette Zora замечен на Нюрбургринге

Это может быть именно этот случай, так как Corvette ZR1 только что появилась, но, кажется, Chevy тестирует настоящий флагман C8 - Zora. Полностью замаскированный прототип американского зверя с центральным двигателем был замечен при жестких испытаниях на Нюрбургринге.

На первый взгляд кажется, что это финальное тестирование ZR1. Ведь не так уж необычно, чтобы автопроизводитель представил новую модель и все еще проводил испытания недели или даже месяцы после официальной премьеры. ZR1 дебютировала в конце июля, но производство начнется только в следующем геоду, так что есть время уладить все недочеты. Однако на заднем стекле двигателя есть желтая наклейка, указывающая на электрификацию прототипа, чего нет у ZR1.

Фото: Motor1.com

Существует еще одно менее очевидное изменение по сравнению с ZR1. На передней части этого тестового автомобиля, кажется, установлен вертикальный радиатор охлаждения, как у полноприводного гибрида E-Ray. Будь то Zora или нет, что бы это ни было, машина демонстрирует серьезную скорость во время кругов по Нордшляйфе и обгоняет несколько других прототипов в процессе.

Если вы задаетесь вопросом, почему звук двигателя приглушен, есть логичное объяснение. Заметьте четыре выхлопных трубы, направленные вниз? Это сделано для того, чтобы прототип не превышал установленные трековые шумовые нормы, запрещающие автомобилям превышать 130 децибел.

Когда мы уделили внимание ZR1, мы заметили незанятое пространство в центральном тоннеле, предположительно для размещения батареи 1,1 кВтч E-Ray. Кроме того, охладительный шланг спереди изогнут в области, где обычно находится электродвигатель на гибридном 'Vette. Главный инженер Тадж Жуттер даже намекнул на перспективы другой версии после ZR1: "Мы все еще работаем над чем-то в будущем."

Chevy не уточнила, сколько времени ZR1 нужно для разгона до 60 миль в час, но Zora должна быть еще быстрее благодаря дополнительной мощности, полному приводу и мгновенному отклику электродвигателя. Мы знаем, что ZR1 проходит четверть мили менее чем за 10 секунд, впечатляющее достижение для не модифицированного бензинового автомобиля.

Фото: Motor1.com

Стоимость ZR1 остается загадкой, но Тадж Жуттер сказал, что это будет "самый дорогой Corvette, которую мы когда-либо создадим." Однако это не обязательно означает, что Zora будет дешевле. Поскольку главный инженер ушел на пенсию, его не будет в команде на старте Zora, так что его не будет в числе "нас." Учитывая улучшения после объединения ZR1 с E-Ray, Zora, вероятно, будет стоить значительной премии.

Предполагается, что стоимость ZR1 будет составлять от $150 000 до $180 000, поэтому Zora легко может выйти на территорию в $200 000. Даже за такую цену будет сложно найти другой суперкар с ДВС с аналогичной производительностью, который не стоил бы значительно больше.