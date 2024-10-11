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Продажи Porsche Taycan обвалились

Продажи Porsche Taycan снизились на 50 процентов по всему миру за первые девять месяцев 2024 года. Общий объем продаж компании сократился на 7 процентов.
Алла НиколаеваА
Алла Николаева
11.10.2024, 18:02·3 мин
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Фото: Motor1.com

Зато продажи 718 Boxster и Cayman, производство которых закончится в следующем году, увеличились на 10 процентов.

Porsche объявила результаты продаж за третий квартал и за январь-сентябрь 2024 года, и дела не так хороши для Taycan. Флагманский электромобиль компании снизился на целых 50 процентов по всему миру — всего было продано 14 042 машины с января по сентябрь. Это стало одной из причин общего снижения продаж Porsche на 7 процентов.

Однако спад продаж не связан исключительно с электроэнергией. Panamera упала на 20 процентов, продав 21 506 машин. Macan, один из самых продаваемых автомобилей компании, также зафиксировал снижение на 20 процентов, продав 55 000 единиц. Porsche отмечает, что проблемы в значительной степени связаны с обновлением моделей, поступающих в дилерские центры, хотя стоит отметить, что компания прекратила продажи бензинового Macan в Европе, что привело к снижению продаж.

"Ситуация на рынке остается сложной во всем мире", - заявил Детлев фон Платен, член исполнительной дирекции по продажам и маркетингу в Porsche. "Тем не менее, у нас самый молодой модельный ряд в истории компании и структура продаж остается очень сбалансированной по регионам, что позволяет нам находиться в устойчивом положении. Наша стратегия ценностно-ориентированных продаж зарекомендовала себя и будет продолжать являться основой наших действий в будущем."

Если говорить о региональных цифрах, ситуация особенно плоха в Китае, где продажи Porsche снизились на 29 процентов. Продажи также упали в Северной Америке, хотя здесь они не настолько критичны и составляют 5 процентов. Компания объясняет это "продолжающейся напряженной экономической ситуацией" в Китае и "ограниченной доступностью продукции" в Северной Америке.

Интересно, что нет упоминания о снижении спроса на электромобили, что сейчас затрагивает практически всех производителей. С учетом того, что компания готовится к выпуску нового электрического Macan и замены электромобилей для 718, а также учитывая трудности конкурентов Mercedes и BMW в Китае из-за своего собственного электрического перехода, мы предполагаем, что в настоящее время в Штутгарте есть нервные руководители.

Для Porsche не все так плохо. Cayenne по-прежнему остается самым продаваемым автомобилем компании с большим отрывом; продажи увеличились на 21 процент и составили 77 686 проданных единиц в этом году. Мы рады сообщить, что продажи 911 также увеличились на 2 процента, достигнув 39 744 поставок. Иронично, 718 Boxster и Cayman зафиксировали 18 048 продаж, что означает увеличение на 10 процентов по сравнению с прошлым годом. Эти модели будут прекращены в следующем году.

"2024 год является для нас особенно сложным с ограниченной доступностью продукции в некоторых случаях", - сказал фон Платен. "Однако мы сосредотачиваемся на качественном наращивании объемов в наших новых сериях моделей, чтобы и в будущем мы могли предлагать нашим клиентам неповторимый брендовый и продуктовый опыт".

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