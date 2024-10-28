Порше понял, что богатые люди все еще хотят автомобили на бензине.

Автопроизводитель Porsche планирует продолжать инвестировать в автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Компания признает, что уровень принятия электромобилей не растет так, как она надеялась, и собирается предложить людям то, что они хотят: бензиновые, гибридные и электрические автомобили.

В начале 2022 года Porsche заявила, что электромобили будут составлять более 80% общего объема продаж к концу десятилетия. Хотя эту цель сохраняют, компания добавила звездочку к 2030 году, говоря, что все будет зависеть от реакции клиентов на электромобили. В ходе сессии вопросов и ответов с представителями прессы во время телефонной конференции, посвященной продажам за третий квартал 2024 года, немецкий бренд признал, что дела не идут по плану.

Главный финансовый директор Луц Мешке заявил, что ситуация в Китае является "сложной" для Porsche и всех европейских производителей роскошных автомобилей. В США и Европе Porsche наблюдает "замедление перехода к электромобилям, и общий спрос клиентов не удовлетворительный". Он отметил, что "многие клиенты в премиум/люкс-сегменте ориентируются на автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Наблюдается четкая тенденция в этом направлении".

Это стало действительно интересной частью Q&A. Мешке заявил, что Porsche даст людям то, что они хотят, обновив свои бензиновые и плагин-гибридные автомобили. Руководство предоставляет отделу исследований и разработок гибкость для работы над несколькими вариантами силовых установок, включая "новые комбинированные деривативы электрифицированных автомобилей".

А будет ли у электромобилей версии с двигателем внутреннего сгорания? Пока рано судить, учитывая, что новый Macan построен на специализированной архитектуре. Он использует ту же платформу Premium Platform Electric (PPE), что и модели Audi A6 и Q6 E-tron. С запуском замены 718 в 2025 году логика подсказывает нам, что разработка следующего поколения Boxster и Cayman уже завершена. Ожидается, что данная пара спортивных автомобилей также станет исключительно электрической.

В долгосрочной перспективе трехрядный внедорожник под кодовым названием "K1" также будет строго электрическим согласно недавним заявлениям Porsche. Более маленький Cayenne сохранит V8 до 2030-х годов, что означает его мирное сосуществование с электрической моделью того же названия на многие годы. Та же стратегия будет применена и к Panamera, поскольку запланированная электрическая версия не означает конец модели с двигателем внутреннего сгорания.

Несмотря на то, что Porsche остается преданной двигателям внутреннего сгорания, в жесткой реальности 2024 года Boxster, Cayman и Macan уже были сняты с производства в Европе из-за правил кибербезопасности. Два спортивных автомобиля с центральным расположением двигателя будут сняты с производства по всему миру, когда производство завершится к середине 2025 года, а кроссовер также уйдет с рынка примерно через год.

Если Porsche действительно планирует адаптировать электромобили под двигатели внутреннего сгорания, это потребует компромиссов в упаковке. Тем не менее, такая стратегия оправдала себя для BMW, роскошного бренда, который не получит специализированную архитектуру для электромобилей до 2025 года с первой моделью Neue Klasse.

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