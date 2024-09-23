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Geely Tugella на замену пришел Knewstar 001 в России

Издание «Российская газета» раскрыло причину исчезновения Geely Tugella из линейки автомобилей, пользующихся популярностью среди российских водителей. Оказалось, что эту модель заменил на более современную Knewstar 001.
РедакцияР
Редакция
23.09.2024, 12:31·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Издание «Российская газета» раскрыло причину исчезновения Geely Tugella из линейки автомобилей, пользующихся популярностью среди российских водителей. Оказалось, что эту модель заменил на более современную Knewstar 001.

Новинка является аналогом известного Tugella, сохранившего идентичный набор комплектаций. Цена на новинку составляет от 3,8 до 4,13 миллионов рублей. В палитру доступных цветов входят белый, черный и серый.

Фото: Carsweek.ru

В стандартных версиях Luxury и Flagship Sport установлен 2-литровый турбированный двигатель, развивающий 200 лошадиных сил. В версии Flagship предусмотрен более мощный мотор, выдающий 238 л.с.

Бренд Knewstar был создан в Китае специально для международных рынков. Сборка автомобилей осуществляется на новом заводе в Харбине. На внутреннем рынке Китая перестали выпускать кросс-купе Xingyue из-за низких продаж.

В России появление Knewstar 001 ожидается в октябре. Автомобиль будет доступен для приобретения в дилерских центрах Geely и BelGee.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что китайский премиальный бренд Hongqi представит для российского рынка представительский седан L1.

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