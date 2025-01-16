Как сообщает пресс-служба автопроизводителя, "Популярный корейский кроссовер установил рекордно низкую цену в России".

В России цены на Hyundai Santa Fe за последние несколько месяцев резко снизились. Теперь самым доступным вариантом для этого кроссовера считается комплектация Prime, стоимость которой варьируется от 4,5 до 6,3 миллиона рублей. Эту информацию сообщает портал Autonews.

Автомобиль оснащен 2,5-литровым двигателем мощностью 194 лошадиные силы. Он имеет широкий набор водительских помощников, фары на светодиодах, мультимедийную систему с поддержкой CarPlay и Android Auto, датчики дождя и света, систему навигации, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль и многое другое. В ноябре прошлого года такая комплектация обходилась в сумму около 7,6 миллиона рублей.

Средняя комплектация Exclusive в России предлагается от 6,6 до 7,2 миллиона рублей. Самая топовая версия Calligraphy теперь стоит от 7 до 7,6 миллиона рублей.

Кроссовер в самой дорогой комплектации имеет отдельные капитанские кресла второго ряда (схема салона 2+2+2), аутентификацию по отпечатку пальца, цифровое зеркало заднего вида и другие возможности.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что автомобили марки Hyundai стали одними из самых популярных на вторичном рынке России по итогам 2024 года.