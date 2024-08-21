Марка Omoda улучшила свои автомобили для российских водителей

Марка Omoda пристально изучила мнения россиян и внесла изменения в свои автомобили, адаптируясь к российскому рынку. Обе модели - кроссовер C5 и седан S5 получили ряд улучшений, направленных на повышение удобства использования и практичности, сообщает издание Quto.

Так, популярный кроссовер бренда, C5, в версиях верхнего уровня оснастили более мощной беспроводной зарядкой для смартфонов, которая теперь оснащена встроенной системой вентиляции для предотвращения перегрева устройства.

Особое внимание было уделено также отделке. Если ранее верхние комплектации Omoda C5 имели подверженный царапинам глянцевый отдел, то теперь его заменили более практичным матовым материалом.

В свою очередь, седан Omoda S5 был усовершенствован в плане эргономики. После последнего обновления в салоне появились дополнительные дефлекторы для пассажиров заднего сиденья, а на крышке багажника появилась отдельная ручка для удобного открывания и закрывания без прикосновения к кузову.

В это же время, в октябре текущего года на российский рынок поступит обновленная версия кроссовера Omoda C5. Позже в линейке автопроизводителя на территории России появится электрический кроссовер E5, который в настоящее время проходит заключительные испытания в условиях России.