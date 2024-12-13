Оценка надежности в арктической стуже: Mercedes-AMG испытывает свой новый электрический кроссовер в суровых зимних условиях

Mercedes-AMG проводит интенсивные испытания своих электромобилей в экстремальных условиях. Компания начала зимние тесты нового электрокроссовера на базе платформы AMG.EA. Об этом сообщили из Mercedes-Benz.

Тест кроссовера Mercedes-AMG. Фото Mercedes-AMG Фото: Автоновости Дня

Испытания проходят в суровых условиях северной Швеции, где царят низкие температуры. В рамках испытаний задействован второй автомобиль с новой электрической архитектурой, оборудованный дисковым электродвигателем и мощной батареей.

Основное внимание разработчики уделяют проверке работы всех систем в условиях экстремального холода. Этот этап включает специализированные испытания на полигонах и общественных дорогах. Место проведения тестов рядом с Северным полярным кругом делает проверку особенно сложной, но крайне важной для обеспечения надежности системы.

Тест кроссовера Mercedes-AMG. Фото Mercedes-AMG Фото: Автоновости Дня

Пока не разглашены технические детали кроссовера. Однако предполагается, что мощность электрической установки может превышать 1000 лошадиных сил.

Ранее в этом году в Швеции начались испытания четырехдверного купе на той же платформе. Теперь к ним присоединился новый кроссовер, официальное объявление о котором появилось всего несколько недель назад.

Mercedes-Benz активно продолжает процесс электрификации своего модельного ряда. Недавно на европейском рынке дебютировал Mercedes-Benz V-Class Marco Polo Horizon. Предполагается, что этот автомобиль станет последним кемпером марки с традиционным двигателем внутреннего сгорания.