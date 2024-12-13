Оценка надежности в арктической стуже: Mercedes-AMG испытывает свой новый электрический кроссовер в суровых зимних условиях

Mercedes-AMG проводит интенсивные испытания своих электромобилей в экстремальных условиях. Компания начала зимние тесты нового электрокроссовера на базе платформы AMG.EA. Об этом сообщили из Mercedes-Benz.
Испытания проходят в суровых условиях северной Швеции, где царят низкие температуры. В рамках испытаний задействован второй автомобиль с новой электрической архитектурой, оборудованный дисковым электродвигателем и мощной батареей.
Основное внимание разработчики уделяют проверке работы всех систем в условиях экстремального холода. Этот этап включает специализированные испытания на полигонах и общественных дорогах. Место проведения тестов рядом с Северным полярным кругом делает проверку особенно сложной, но крайне важной для обеспечения надежности системы.
Пока не разглашены технические детали кроссовера. Однако предполагается, что мощность электрической установки может превышать 1000 лошадиных сил.
Ранее в этом году в Швеции начались испытания четырехдверного купе на той же платформе. Теперь к ним присоединился новый кроссовер, официальное объявление о котором появилось всего несколько недель назад.
Mercedes-Benz активно продолжает процесс электрификации своего модельного ряда. Недавно на европейском рынке дебютировал Mercedes-Benz V-Class Marco Polo Horizon. Предполагается, что этот автомобиль станет последним кемпером марки с традиционным двигателем внутреннего сгорания.