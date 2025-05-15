Издание «РГ» провело тест драйв обновленного полноприводного кроссовера Omoda С5.

Рестайлинговый кроссовер Omoda С5 с полным приводом продолжает привлекать внимание своим ярким внешним видом. Обновленный бампер, иные дневные ходовые огни и присутствие логотипа на черной вставке между решеткой и капотом делают его более привлекательным. Новое расположение наружных зеркал также положительно повлияло на обзорность, несмотря на высокие борта и узкие окна.

Система кругового обзора обеспечивает отличную графику, что частично решает проблемы с видимостью. Эргономика кресел на высоте, отделка сделана из качественного пластика. Современный тачскрин, однако, склонен быстро пачкаться отпечатками пальцев, требуя постоянного ухода.

Хоть рулевое колесо может показаться не очень информативным, но чувство контроля над автомобилем остается высоким. Полноприводный Omoda С5 демонстрирует отличную устойчивость в быстрых поворотах и на скользких дорогах. Под его капотом спрятан 150-сильный турбомотор объемом 1,6 литра, работающий в паре с роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

Цена базовой версии рестайлингового полноприводного кроссовера Omoda С5 составляет 2 899 900 рублей. Эта сумма требуется для приобретения комплектации Drive.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что среднему россиянину потребуется целых 41 месяцев, чтобы собрать достаточно средств на покупку нового зарубежного автомобиля.