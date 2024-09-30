Полицейский отряд получил поставку из 50 Volkswagen Golf GTI

Здесь не используют Lamborghini для транспортировки органов со скоростью, как делают итальянцы. Однако то, чего здесь не хватает в престижных брендах, компенсируется количеством спортивных автомобилей, которыми оперируют. Одно из подразделений только что получило целых 50 Volkswagen Golf GTI.

Служба метрополитен-полиции Дурбана теперь использует внушительное количество совершенно новых хот-хэтчей. По фарам можно сказать, что эти GTI основаны на предварительной версии, которая была снята с производства ранее в этом году, когда была выпущена более мощная Mk 8.5. Внимательные читатели заметят, что одна машина не похожа на другие. Да, это меньший Polo, который не кажется версией острой GTI.

Действуя в третьем по численности населения городе страны, ДМПС намерена запустить курсы продвинутого водительского обучения, чтобы гарантировать, что полицейские смогут управлять этими относительно мощными автомобилями. Официальное заявление поступило в ответ на комментарии в социальных сетях, критикующие полицейский департамент за якобы недостаточные навыки вождения офицеров:

"Вооружение офицеров навыками ответственного управления высокопроизводительными транспортными средствами имеет решающее значение не только для их безопасности, но и для поддержания уважения на дорогах. Надлежащее обучение гарантирует, что эти транспортные средства используются эффективно для правопорядка, а не создают дополнительные проблемы. В рамках планов по новому полицейскому колледжу мы намерены ввести продвинутое водительское обучение, чтобы решить эту проблему. Цель состоит в том, чтобы иметь хорошо обученных офицеров, способных решать сложные ситуации на дорогах, обеспечивая при этом уважительное обращение с обществом и правильное обслуживание автомобилей для избежания излишнего износа. Мы слышим ваши опасения относительно неправомерного использования, и с правильным обучением и контролем мы работаем над предотвращением любого потенциального злоупотребления этими транспортными средствами. Офицеры должны соблюдать самые высокие стандарты, и мы ценим обратную связь в плане настойчивости на большую ответственность и профессионализм на дорогах."

Эти GTI - не единственные, приобретенные властями ЮАР в этом году. Еще в феврале Служба по расследованию приоритетных преступлений (также известная как Ястребы) получила 22 хот-хэтча. Ястребы - это элитное правоохранительное агентство, занимающееся расследованием организованной преступности, экономических преступлений, коррупции и других серьезных преступлений.

Совершенно логичный выбор этих департаментов в пользу Golf GTI. Это практичный и относительно доступный автомобиль, обладающий достаточной мощностью для задержания нарушителей или транспортировки подозреваемых. Кроме того, он достаточно комфортабелен для повседневного использования. В ЮАР Golf GTI начинается от эквивалента 47 500 долларов до добавления полицейского оборудования.

ЮАР-спецификация Golf GTI доступна только с автоматической коробкой передач, и это будет так и в случае модели с обновленным фасадом, поскольку VW отказалась от шестиступенчатой механической коробки во всем мире. Golf R также потерял механику после середины цикла обновлений.