Пол Уильямс о специфике трассы в Сузуке…

В преддверии Гран При Японии главный инженер команды Williams Пол Уильямс поделился своим мнением о ключевых технических особенностях трассы в Сузуке и возможных вызовах для участников уик-энда.

Пол Уильямс отметил, что трасса в Сузуке выделяется своей уникальной формой в виде восьмерки, а также наличием ряда знаменитых поворотов. По его словам, это скоростной и плавный автодром, где гонщикам предстоит сталкиваться с быстрыми поворотами и постоянной сменой направления движения.

Он подчеркнул, что обгоны на этой трассе затруднены: первый и второй повороты довольно узкие, а стартовая прямая не отличается большой длиной, что усложняет попытки для атакующих маневров.

Изменения в покрытии трассы также могут оказать заметное влияние на ход гонки. В прошлом году новый асфальт появился на восточной части автодрома, в этом сезоне обновления коснулись западного участка, между седьмым и семнадцатым поворотами. По словам Уильямса, оценка сцепления на разных секторах трассы станет важным элементом подготовки к гонке.

Гран При Японии в этом году пройдет в конце марта, что может сказаться на погодных условиях. В пятницу ожидается ясная погода, однако прогнозы на выходные подразумевают вероятность дождя, что добавляет неопределенности в выбор стратегий.

В связи с переходом на регламент 2026 года, по словам Уильямса, команды должны принять во внимание наличие двух зон Straight Mode – на стартовой прямой и между четырнадцатым и пятнадцатым поворотами. Он добавил, что важно правильно подобрать высоту передней подвески, чтобы минимизировать износ контрольной планки, особенно в тринадцатом и шестнадцатом поворотах.

Уильямс также сообщил, что быстрый и плавный характер трассы, а также короткое время круга, вынуждают команды активно использовать различные стратегии управления энергией, включая суперклиппинг как при малом, так и при большом количестве топлива. На определённых отрезках гонщики будут использовать накат, чтобы сохранить запас энергии.

Что касается шин, Пирелли для этого этапа выбрала наиболее жёсткие составы, способные выдержать значительные нагрузки. Инженер подчеркнул, что необходимо внимательно следить за тем, как новое покрытие трассы и прохладная погода скажутся на поведении резины. Он отметил, что существенных проблем с гранулированием не ожидается, и уровень этого явления должен быть ниже, чем на этапе в Шанхае.

Говоря о стратегиях на гонку, Уильямс предположил, что большинство команд предпочтут провести всего один пит-стоп. Ожидается, что старт гонки будет на шинах Soft или Medium. На данный момент вариант с двумя пит-стопами не выглядит оптимальным, однако ситуация может измениться, если возрастет износ шин или существенно сократится их рабочий ресурс.