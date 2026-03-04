Пол Уильямс о характере трассы в Альберт-парке…

В преддверии Гран При Австралии 2026 года главный инженер команды Williams Пол Уильямс поделился своим взглядом на основные технические вызовы, которые ожидают участников на трассе в Альберт-парке.

На вопрос о специфике трассы в Альберт-парке Пол Уильямс отметил, что мероприятие проходит в начале осени, когда в Мельбурне обычно прохладно и погода достаточно стабильна. В эти выходные, по его словам, синоптики обещают сухие и свежие условия благодаря южному морскому бризу. Трасса предъявляет высокие требования к силовой установке автомобиля: гонщикам предстоит неоднократно менять направление движения и часто выезжать за пределы полотна, что требует не только хорошей физической подготовки, но и тщательной настройки подвески и управляемости. Кроме того, из-за использования дорог общего пользования, асфальтовое покрытие отличается значительным износом.

Рассуждая о влиянии нового технического регламента 2026 года, Уильямс подчеркнул, что одной из главных перемен станет управление энергией в ходе круга. В этом сезоне в Альберт-парке предусмотрено пять зон активации на прямых, а в случае дождя их количество сокращается до трёх. Линия активации режима обгона располагается на выходе из 13-го поворота. По словам инженера, эффективное распределение энергии на протяжении всего круга, особенно в квалификационных заездах, станет ключевым фактором для достижения высокой скорости.

Говоря о поиске оптимальных настроек, Пол Уильямс отметил, что трасса требует от автомобиля стабильности и сбалансированности из-за частых смен направления и выездов за пределы трассы. Поиск правильного баланса между устойчивостью на поребриках и сохранением управляемости на различных скоростях будет играть решающую роль для конкурентоспособного времени на круге.

Отдельное внимание инженер уделил вопросам работы с резиной. В 2026 году на Гран При Австралии вновь будут использоваться составы C3, C4 и C5, применявшиеся и в прошлом сезоне. Характеристики трассы — высокая поперечная нагрузка при относительно невысокой продольной — создают дополнительную нагрузку на левую часть машины. Гладкий асфальт вкупе с этими особенностями усложняют прогрев шин, особенно на передней оси, и увеличивают вероятность появления вздутий на более мягких составах. В такой ситуации стратегическое распределение машин по трассе и грамотная работа с трафиком — особенно в условиях 22 автомобилей — становятся определяющими для достижения максимального результата в квалификации.

По поводу стратегии на гонку Пол Уильямс предположил, что гонка, скорее всего, пройдёт с одним пит-стопом. Все три типа сликов могут оказаться подходящими, в зависимости от темпов износа в течение уик-энда. Команда продолжает анализировать особенности шин Pirelli 2026 года: износ проявился во время недавних тестов в прохладной Барселоне, но не был столь заметен на энергозатратной трассе в Сахире. Поэтому пятничные тренировки в Мельбурне станут ключевыми для оценки поведения шин и выработки дальнейшей тактики.