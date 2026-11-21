В России могут законодательно ограничить наценки на поездки в такси с детьми. Подготовленные изменения коснутся стоимости перевозки несовершеннолетних пассажиров, однако пока они не вступили в силу и лишь готовятся к обсуждению. Об этом РИА «Новости» сообщил вице-премьер Андрей Никитин.

По словам Никитина, Минтранс вместе с депутатами Госдумы разработал пакет поправок, регулирующих стоимость поездок с детьми. Инициатива предусматривает запрет на установление разных тарифов в зависимости от возраста пассажира и на взимание отдельной платы за перевозку детей.

«Мы предлагаем законодательно ограничить возможность дифференцировать тарифы в зависимости от возраста и брать дополнительную плату за перевозку детей», — заявил вице-премьер Андрей Никитин.

Пока речь идёт именно о законодательной инициативе, а не о действующем запрете. Как уточнил Никитин, подготовленный документ могут вынести на публичное обсуждение в течение ближайших нескольких месяцев.

Доступность такси для пассажиров с детьми также рассматривается в рамках отдельного плана мероприятий. В сентябре Минтранс утвердил дорожную карту, разработанную совместно с «Яндекс.Такси». Документ предусматривает увеличение количества автомобилей, оборудованных детскими креслами, и обучение водителей, готовых перевозить семьи с детьми.

Одно из направлений работы посвящено поддержке многодетных семей. В Краснодаре, Нижнем Новгороде, Уфе и Челябинске проходит эксперимент: таким пассажирам предоставляют скидки на поездки в такси с использованием специальных промокодов.

Как уточняли в Минтрансе, после завершения эксперимента планируется разработать систему субсидирования поездок. В дальнейшем её могут распространить на другие регионы России. Такой механизм предусмотрен утверждённой в сентябре дорожной картой.

Кроме того, в России разрабатывают оборудование для перевозки детей в такси. Ранее «Автоновости дня» сообщали о создании универсального детского автокресла для пассажиров примерно от одного года до 12 лет. Устройство рассчитано на компактное хранение и оснащено креплением Isofix.