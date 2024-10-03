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Итоги продаж автомобилей Sollers в сентябре подведены

Компания Sollers сообщила об успешной реализации автомобилей в России в сентябре. Общее число проданных машин достигло 1381 единицы, как уточнили в пресс-службе компании.
РедакцияР
Редакция
03.10.2024, 16:02·1 мин
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Фото: Autostat.ru

Компания Sollers сообщила об успешной реализации автомобилей в России в сентябре. Общее число проданных машин достигло 1381 единицы, как уточнили в пресс-службе компании.

Лидером продаж остается модель Sollers Atlant, которая за прошлый месяц нашла 797 владельцев в различных комплектациях. На втором месте по популярности - малотоннажный грузовик Sollers Argo, количество проданных которых составило 184 штуки. Также в числе проданных автомобилей - 400 полноприводных пикапов Sollers ST6 в различных версиях, включая бензиновую и дизельную.

За первые 9 месяцев текущего года продажи автомобилей Sollers достигли отметки в 9901 машину. Это в два раза выше, чем за аналогичный период годом ранее, что свидетельствует о значительном росте спроса на продукцию компании.

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