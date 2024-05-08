Почти половина россиян в апреле выбирала автомобили с пробегом до 1 млн рублей.

Второе место по результатам продаж в апреле укрепила автомобильная компания под названием «Лада», которая заняла 12,6% рынка. Замыкает тройку лидеров Hyundai с долей 12,0%, уступившая свое место "серебряному" месту за март месяц. Renault и Nissan завершают пятерку самых востребованных марок на рынке автомобилей с долями 6,3% и 6,0% соответственно.

Модель Hyundai Solaris стала самой популярной среди покупателей подержанных автомобилей. За ней следуют Kia Rio и Lada Vesta.

Большинство россиян проявляли интерес к приобретению автомобилей в ценовом диапазоне от 500 000 до 1 миллиона рублей. Продажи в этом сегменте приблизились к отметке 33%. 25,4% покупателей выбрали автомобиль с пробегом стоимостью от 1 до 1,5 миллиона. Сделок с машинами дешевле 500 000 рублей было совершено на 14,6%. Продажи автомобилей дороже 2 миллионов составили 11,7%.

Что касается пробега, то 47% россиян остановили свой выбор на автомобилях с пробегом от 50 000 до 150 000 км. Каждый пятый опрошенный (21%) предпочел автомобили с пробегом более 200 000 км. 19% покупателей выбрали транспорт с пробегом от 150 000 до 200 000 км. Автомобили с пробегом до 50 000 км купили 14% респондентов.

Эксперты прогнозируют рост спроса на новые автомобили летом, а спрос на подержанные автомобили должен увеличиться через 2-3 месяца. Они считают, что за это время внимание покупателей переключится на автомобили с пробегом.

На российском вторичном рынке с начала весны большой популярностью пользуются внедорожники - 35,1% продаж. Седаны занимают 34,7%, а хэтчбеки - 20,6%.



Фото: Carsweek.ru

Ранее эксперты "Автостата" сообщили о снижении продаж новых автомобилей в России с началом апреля.