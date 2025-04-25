Почему сегодня не наблюдается развитие онлайн-автокредитов?

Желание продавать автомобили без участия персонала из числа сотрудников, не вставая с дивана, становится все более популярным среди автомобильных дистрибьюторов. А покупатели, в свою очередь, предпочитают приобретать авто, не посещая дилерские центры. По словам Александры Рыжаковой из компании FAST.Credit, российский рынок автомобилей уже готов к таким изменениям. Она выступила на форуме автобизнеса под названием «FinAuto – 2025. Финансовые инструменты авторынка», организованном агентством «АВТОСТАТ».

Одним из ключевых моментов при получении автокредита для потребителей являются прозрачность, безопасность, скорость и удобство. Однако нынешняя модель работы с дилерами не всегда соответствует этим требованиям, поскольку возникает вопрос о доходности дилеров.

В свою очередь, автомобильный бизнес уже давно начал шаги в направлении онлайн-кредитования, внедряя различные новые инструменты. Примерно 10 лет назад на веб-сайтах многих дилеров и дистрибьюторов появились кредитные калькуляторы. В настоящее время работают над тем, чтобы эти калькуляторы функционировали более эффективно. Одним из таких инструментов стало онлайн-одобрение, которое также появилось несколько лет назад. Долгое время банки не проявляли интереса к онлайн-одобрениям, но сейчас ситуация изменилась.

Тем не менее, полноценного запуска онлайн-кредитования в сфере автомобилей пока не произошло. Это связано с рядом причин: большое количество регулирующих органов со стороны Центробанка, низкая конверсия при заполнении данных, множество полей в анкете, необходимость личной встречи с клиентом для подписания определенных документов, отсутствие прозрачности цен на автомобили, одобрение без приобретения финансовых продуктов.

На данный момент часть этих причин можно было бы устранить, так как на рынке появились новые продукты и технологии. Например, существуют инструменты для безбумажного подписания документов, возможность получения одобрения кредита онлайн, проверка личности клиентов через «Госуслуги» для оценки кредитного рейтинга, а также автозаполнение данных в анкете из цифрового профиля.

Остается провести ряд изменений. Необходимо обеспечить прозрачность финансовых условий при онлайн-покупке автомобиля, возможность подписания кредитных документов без личного присутствия и регистрацию автомобиля по электронно подписанным документам. Готовы ли к этому клиенты, дилеры, банки? Вероятно, еще нет. Поэтому рынок находится в затруднительном положении, предлагая гибридные варианты: клиент начинает процесс онлайн, а завершает его офлайн (в автосалоне или на встрече с менеджером) или наоборот.

Некоторые специалисты утверждают, что российский автомобильный рынок отличается от европейского или китайского, но ближе к американскому. Тем не менее, даже в США, где автомобильный рынок более развит, полностью перейти к онлайн-кредитованию так и не удалось. Напротив, дилерские центры не превратились в простые склады для хранения автомобилей. Необходимо помнить, что автомобильный рынок имеет сложную структуру (сделки с трейд-ин и многое другое). Эксперты считают, что на сегодняшний день процесс приобретения автомобиля в кредит можно разделить на две стадии (до выбора машины и после). Ближайшей целью рынка должна стать возможность онлайн-покупки кредитного автомобиля всего за 15 минут.