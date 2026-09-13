Pirelli: шины Hard стали важным фактором

В течение уик-энда многие отмечали серьёзный износ шин. При этом значительная часть гонки прошла с одним пит-стопом.

Дарио Маррафуски, директор Pirelli Motorsport: «Команды подошли к сегодняшней гонке иначе, чем в пятницу. Объявление режима VSC в начале гонки привело к более взвешенному управлению темпом и износом шин, что позволило значительно увеличить длительность отрезков и сделало предпочтительной стратегию одного пит-стопа.

Важным фактором гонки стали шины Hard, с которыми команды почти не работали на тренировках – сегодня самые жесткие шины продемонстрировали очень высокий уровень стабильности, как с тепловой, так и с механической точки зрения. Некоторые отрезки на Hard превышали 45 кругов, при этом шины изнашивались, но без значительного снижения эффективности.

Составы Medium и Soft тоже работали эффективно, несмотря на высокую температуру трассы. В частности, шины Soft позволяли проехать в хорошем темпе отрезки, сопоставимые по продолжительности с отрезками на Medium.

Как и ожидалось, гранулирование проявлялось в основном на левой передней шине, но с ограниченной интенсивностью. Работа команд по настройке машин и контролю износа шин помогла свести её последствия к минимуму. В гонке, характеризующейся небольшим количеством возможностей для обгона, гонщики смогли сосредоточиться на управлении шинами, что способствовало очень предсказуемому ходу гонки».