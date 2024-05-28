Главная Новости Ferrari Pirelli и Ferrari распробовали тесты в Ле-Кастелле.
Новости

Pirelli и Ferrari распробовали тесты в Ле-Кастелле.

На трассе Поль-Рикар во французском Ле-Кастелле стартовали двухдневные тесты Pirelli, где итальянские шинники совместно с командой Ferrari проводят испытания прототипов для будущего сезона, а именно 2025 года.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
28.05.2024, 20:31·1 мин
single
Фото: F1news.ru

На трассе Поль-Рикар во французском Ле-Кастелле стартовали двухдневные тесты Pirelli, где итальянские шинники совместно с командой Ferrari проводят испытания прототипов для будущего сезона, а именно 2025 года.

Сегодня за рулём болида SF-24 находился пилот Карлос Сайнс. Испанец активно тестировал различные комплекты и дизайны шин, однако точная информация о ходе испытаний, включая количество пройденных кругов, остается под секретом представителей Pirelli.

На следующий день планируется проведение тестов новых промежуточных и дождевых шин. Ожидается, что после Сайнса за руль болида сядет Шарль Леклер, победитель Гран При Монако.

Источник

Карлос Сайнс-младший (38)Ferrari (114)Pirelli (13)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

Skoda Octavia из КНР теперь можно купить в России

Редакция·19.01.2024
Новости

"Jeep отзывает внедорожник Cherokee 2022 из-за проблем с сигналами поворота"

Иннокентий Петров·03.04.2024
Новости

"Volvo назвала свои два кроссовера иначе. Как они теперь называются?"

Демид Поршнев·20.02.2024
Новости

"«Калашников» анонсировал выпуск электрического ретро-мотоцикла ИЖ-49"

Редакция·11.04.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация