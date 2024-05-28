Pirelli и Ferrari распробовали тесты в Ле-Кастелле.

На трассе Поль-Рикар во французском Ле-Кастелле стартовали двухдневные тесты Pirelli, где итальянские шинники совместно с командой Ferrari проводят испытания прототипов для будущего сезона, а именно 2025 года.

Сегодня за рулём болида SF-24 находился пилот Карлос Сайнс. Испанец активно тестировал различные комплекты и дизайны шин, однако точная информация о ходе испытаний, включая количество пройденных кругов, остается под секретом представителей Pirelli.

На следующий день планируется проведение тестов новых промежуточных и дождевых шин. Ожидается, что после Сайнса за руль болида сядет Шарль Леклер, победитель Гран При Монако.