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Batmobile, который создала Pininfarina и который вы действительно можете купить

Компания Automobili Pininfarina создала новую линейку ультраэксклюзивных автомобилей, чьи стилистические черты черпают вдохновение из гражданской личности Брюса Уэйна, более известного как Бэтмен.
РедакцияР
Редакция
01.05.2024, 15:41
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Фото: Motor1.com

Компания Automobili Pininfarina создала новую линейку ультраэксклюзивных автомобилей, чьи стилистические черты черпают вдохновение из гражданской личности Брюса Уэйна, более известного как Бэтмен. Два модели — B95 и Battista — имеют уникальный дизайн, созданный для того, чтобы вы почувствовали себя как миллиардер-супергерой из комиксов.

Pininfarina разработала два варианта отделки для своих автомобилей: Gotham и Dark Knight. Автомобили Gotham оснащены отделкой из коричневой кожи, индивидуальной стежкой центральной панели и коричневой строчкой. Другая отделка использует черную алькантару, черную кожу и черно-золотую контрастную строчку.

Фото: Motor1.com

Автомобиль Gotham Battista имеет внешнее покрытие Argento Vittorio gloss и черную крышу Nero Torino. Pininfarina подсветила свой знаковый логотип, отделав его щеткой и полированным анодированным алюминием. Автомобиль оснащен 20-дюймовыми передними и 21-дюймовыми задними легкосплавными колесами с глянцево-черными лицевыми частями и матово-черными ободами. Диски B95 тесно сочетаются с дисками Battista, имея матово-черные внутренние и глянцево-черные наружные обода.

Автомобили Dark Knight Battista и B95 имеют внешние цвета Nero Profondo и черные крыши Nero Torino. Они также обладают одинаковыми керамически полированными дисками.

Каждый автомобиль оснащен литиево-ионным аккумулятором емкостью 120,0 киловатт-часа, который питает четыре электромотора, генерирующих 1 900 лошадиных сил. B95 и Battista могут разогнаться до 62 миль в час менее чем за две секунды. Дисплеи имеют усовершенствования от Wayne Enterprises и голос инструктажа, смоделированный по образу и подобию Альфреда Пенниуорта.

Pininfarina также изменила аэродинамику Battista, добавив новые антенны акулы на заднем стекле, аэрозольные отверстия и задние угловатые карбоновые крылья. Также присутствуют логотипы Wayne Enterprises на порогах и крыше.

Фото: Motor1.com

Эти особые автомобили Pininfarina являются последними в серии новых продуктов, которые стремятся извлечь максимум из бренда Бэтмена. Автопроизводитель и Wayne Enterprises, роскошный бренд, разработанный компанией Warner Bros. Discovery Global Consumer Products, запустят свое партнерство на сайте BruceWayneX.com и проведут «приглашение только по приглашениям, первый в своем роде розничный театр» этим летом, где немногие счастливчики увидят Battista. На сайте также представлены лимитированные варианты гидроциклов, велосипедов и знакового Тумблера из трилогии Кристофера Нолана Темный рыцарь.

Pininfarina не сообщает, сколько могут стоить эти два автомобиля в стиле Бэтмена, но Battista начинается с 2,2 миллиона долларов, а B95 стоит 4,8 миллиона долларов. Так что вам придется быть таким же богатым, как Брюс Уэйн.

Источник

Cars.ru

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