Batmobile, который создала Pininfarina и который вы действительно можете купить

Компания Automobili Pininfarina создала новую линейку ультраэксклюзивных автомобилей, чьи стилистические черты черпают вдохновение из гражданской личности Брюса Уэйна, более известного как Бэтмен. Два модели — B95 и Battista — имеют уникальный дизайн, созданный для того, чтобы вы почувствовали себя как миллиардер-супергерой из комиксов.

Pininfarina разработала два варианта отделки для своих автомобилей: Gotham и Dark Knight. Автомобили Gotham оснащены отделкой из коричневой кожи, индивидуальной стежкой центральной панели и коричневой строчкой. Другая отделка использует черную алькантару, черную кожу и черно-золотую контрастную строчку.

Фото: Motor1.com

Автомобиль Gotham Battista имеет внешнее покрытие Argento Vittorio gloss и черную крышу Nero Torino. Pininfarina подсветила свой знаковый логотип, отделав его щеткой и полированным анодированным алюминием. Автомобиль оснащен 20-дюймовыми передними и 21-дюймовыми задними легкосплавными колесами с глянцево-черными лицевыми частями и матово-черными ободами. Диски B95 тесно сочетаются с дисками Battista, имея матово-черные внутренние и глянцево-черные наружные обода.

Автомобили Dark Knight Battista и B95 имеют внешние цвета Nero Profondo и черные крыши Nero Torino. Они также обладают одинаковыми керамически полированными дисками.

Каждый автомобиль оснащен литиево-ионным аккумулятором емкостью 120,0 киловатт-часа, который питает четыре электромотора, генерирующих 1 900 лошадиных сил. B95 и Battista могут разогнаться до 62 миль в час менее чем за две секунды. Дисплеи имеют усовершенствования от Wayne Enterprises и голос инструктажа, смоделированный по образу и подобию Альфреда Пенниуорта.

Pininfarina также изменила аэродинамику Battista, добавив новые антенны акулы на заднем стекле, аэрозольные отверстия и задние угловатые карбоновые крылья. Также присутствуют логотипы Wayne Enterprises на порогах и крыше.

Фото: Motor1.com

Эти особые автомобили Pininfarina являются последними в серии новых продуктов, которые стремятся извлечь максимум из бренда Бэтмена. Автопроизводитель и Wayne Enterprises, роскошный бренд, разработанный компанией Warner Bros. Discovery Global Consumer Products, запустят свое партнерство на сайте BruceWayneX.com и проведут «приглашение только по приглашениям, первый в своем роде розничный театр» этим летом, где немногие счастливчики увидят Battista. На сайте также представлены лимитированные варианты гидроциклов, велосипедов и знакового Тумблера из трилогии Кристофера Нолана Темный рыцарь.

Pininfarina не сообщает, сколько могут стоить эти два автомобиля в стиле Бэтмена, но Battista начинается с 2,2 миллиона долларов, а B95 стоит 4,8 миллиона долларов. Так что вам придется быть таким же богатым, как Брюс Уэйн.