Главная Новости McLaren Пиастры: Я знаю, что не претендую на титул…
Новости

Пиастры: Я знаю, что не претендую на титул…

В рамках бразильского гоночного уик-энда Оскар Пиастри сумел показать лучшее время в квалификации к спринтовой гонке. Однако его напарник из команды McLaren, Ландо Норрис, стартует сегодня лишь со второй позиции.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
01.11.2024, 23:01·2 мин
single
Фото: F1news.ru

В рамках бразильского гоночного уик-энда Оскар Пиастри сумел показать лучшее время в квалификации к спринтовой гонке. Однако его напарник из команды McLaren, Ландо Норрис, стартует сегодня лишь со второй позиции. Сам Пиастри признал, что готов уступить победу в пользу своего коллеги.

Оскар Пиастри заявил, что квалификационная сессия была непростой, но он чувствовал себя комфортно за рулём с самого начала уик-энда. Гонщик выразил удовлетворение от победы в квалификации к спринту и поделился, что первый круг был не самым удачным, но второй прошел отлично, и шины хорошо себя показали.

Пиастри отметил, что планирует бороться за победу в спринте, учитывая изменения на трассе и неопределенные погодные условия. Он намерен стартовать с наилучшей позиции и постарается удержать лидирующее положение.

Гонщик также выразил интерес к скорости, которую он и Норрис смогут показать на завтрашней гонке. По мнению Пиастри, важно сохранить первые позиции после старта и уже потом оценить, как распределятся машины на трассе.

Пиастри отметил, что не претендует на победу в личном зачёте и готов уступить победу в пользу команды. Он признал, что хотя победа была бы приятна, спринт — это не основная гонка, и разница в очках невелика. Гонщик подчеркнул, что Ландо Норрису эти очки нужнее, учитывая его борьбу за титул.

Оскар Пиастри завершил свои комментарии, выразив уверенность в том, что его усилия и хороший темп не останутся незамеченными.

Новость дополняется...

Источник

McLaren (202)Оскар Пиастри (63)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация