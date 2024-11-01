Пиастры: Я знаю, что не претендую на титул…

В рамках бразильского гоночного уик-энда Оскар Пиастри сумел показать лучшее время в квалификации к спринтовой гонке. Однако его напарник из команды McLaren, Ландо Норрис, стартует сегодня лишь со второй позиции. Сам Пиастри признал, что готов уступить победу в пользу своего коллеги.

Оскар Пиастри заявил, что квалификационная сессия была непростой, но он чувствовал себя комфортно за рулём с самого начала уик-энда. Гонщик выразил удовлетворение от победы в квалификации к спринту и поделился, что первый круг был не самым удачным, но второй прошел отлично, и шины хорошо себя показали.

Пиастри отметил, что планирует бороться за победу в спринте, учитывая изменения на трассе и неопределенные погодные условия. Он намерен стартовать с наилучшей позиции и постарается удержать лидирующее положение.

Гонщик также выразил интерес к скорости, которую он и Норрис смогут показать на завтрашней гонке. По мнению Пиастри, важно сохранить первые позиции после старта и уже потом оценить, как распределятся машины на трассе.

Пиастри отметил, что не претендует на победу в личном зачёте и готов уступить победу в пользу команды. Он признал, что хотя победа была бы приятна, спринт — это не основная гонка, и разница в очках невелика. Гонщик подчеркнул, что Ландо Норрису эти очки нужнее, учитывая его борьбу за титул.

Оскар Пиастри завершил свои комментарии, выразив уверенность в том, что его усилия и хороший темп не останутся незамеченными.

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