Пиастри: В Занфорте я не смог показать себя на уровне Ландо

Оскар Пиастри показал четвёртое место в гонке на трассе Зандфорт, уступив своему напарнику по команде Ландо Норрису более чем на двадцать семь секунд. Молодой австралийский гонщик из McLaren признался, что не смог показать свой настоящий потенциал из-за неудачной квалификации, что повлияло на результат в гонке.

Оскар Пиастри отметил: «Мой результат в гонке был непосредственным следствием моей неудачной квалификации. Я не был достаточно конкурентоспособен в тот момент, когда это было критично. Плохой старт тоже не добавил уверенности и поставил нас в трудное положение».

Гонщик добавил: «Несмотря на то, что на чистой трассе у меня был неплохой темп, большую часть гонки я провёл в течение секунды позади других машин, что сделало гонку довольно сложной для меня».

В заключение Пиастри заявил: «На этих выходных я не смог противостоять Ландо, но у меня есть области для улучшения. Тот факт, что я застрял в трафике, только усугубил мою ситуацию. Важно отметить, что у нас быстрая машина, поэтому моя задача - вернуться в игру».

«Когда твой напарник финиширует впереди с отрывом в двадцать семь секунд, становится ясно, что нужно улучшать свои результаты. Я постараюсь исправить ситуацию и показать лучший результат на следующем этапе», - завершил гонщик.