Пиастры: Дорога постепенно становится лучше

В пятницу в Азербайджане гонщики команды McLaren столкнулись с недостатком скорости, но сохраняют надежду на улучшение своей производительности в предстоящие гонки.

Оскар Пиастри финишировал на пятом месте и поделился своими впечатлениями: «Пятница прошла не так уж и плохо. Есть некоторые аспекты, которые нужно улучшить, но у нас безусловно есть потенциал, и я доволен им. Надеюсь, что завтра мы сможем извлечь больше скорости из нашего болида и продемонстрировать хороший результат в квалификации. Трасса постепенно улучшается, становится все быстрее. Пока сложно сказать, каково истинное показание скорости, но, кажется, что мы движемся в правильном направлении».

Ландо Норрис, чей результат на пятнице был 17-м, заявил: «Было непросто приспособиться к трассе, необходимо поработать над балансом, но мы сделаем все возможное, чтобы быть в наилучшей форме к квалификации. У нашего болида большой потенциал, поэтому посмотрим, что удастся показать в итоге».