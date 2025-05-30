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Гонка за пиастрами: конкуренция обещает быть жаркой

Оскар Пиастри лидирует на тренировках в Барселоне, Ландо Норрис - четвертый. Гонки обещают быть напряженными, команды работают над улучшениями.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
30.05.2025, 20:41·2 мин
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Фото: F1news.ru

Судя по итогам пятничных тренировок в Барселоне, новые требования FIA к жёсткости крыльев пока не повлияли на расстановку сил, и лучшее время дня осталось за Оскаром Пиастри. Ландо Норрис, его напарник по McLaren, показал 4-й результат.

Оскар Пиастри (1-й): «Думаю, день складывался немного нестабильно, но его концовка была достаточно неплохой. При этом похоже, что соперники способны на высокие скорости, Макс Ферстаппен весь день быстрый, одна из машин Ferrari тоже где-то рядом, а под конец прибавили и Mercedes.

В общем, соперничество в завтрашней квалификации обещает быть очень острым. Безусловно, мы постараемся добиться улучшений в ряде аспектов, в которых пока недорабатываем. Конечно, мы ожидали, что у Red Bull будет быстрая машина, и тут удивляться нечему, поэтому и наша задача в том, чтобы повысить скорость MCL39. В общем, мы продолжаем учиться, так что в целом всё хорошо».

Ландо Норрис (4-й): «Можно сказать, что пятница сложилась нормально. В первой тренировке наши дела шли хорошо, во второй несколько хуже, но мы продолжаем экспериментировать и к завтрашнему дню постараемся добиться улучшений.

Я хочу сказать, что речь идёт лишь о работе над нюансами, ведь нам очень хорошо удаётся подготовить базовые настройки машины, а в таких случаях довольно непросто добиваться дальнейших прибавок в скорости и эффективности.

Но это даже хорошо, поскольку позволяет пробовать разные подходы и стараться добиться ещё более комфортных ощущений за рулём».

Источник

Ландо Норрис (124)Оскар Пиастри (89)McLaren (282)

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