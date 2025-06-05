Peugeot 405: история воскрешения — перекупщик рассказал, как за 4 недели превратил старый «Пыжик» в шедевр.

Автолюбитель и блогер Алексей Бородин рассказал о процессе восстановления старого автомобиля Peugeot 405. Совместно с партнёром по ремонту они провели обширные работы по обновлению машины с целью выставить её на продажу.

По словам автора блога, восстановление «Пыжика» заняло значительное количество времени. Подготовка кузова к покраске включала в себя несколько этапов, начиная с ремонта и выравнивания поврежденных деталей, а заканчивая антикоррозийной обработкой для защиты металла от разрушения.

Фото: Carsweek.ru

После этого с товарищем были восстановлены и отполированы фары и фонари, а также заменены или отремонтированы элементы кузова, включая дверные ручки и замки.

Была проведена работа по обновлению механики и электрики, включая ремонт стеклоочистителя. По словам блогера на сайте drom.ru, после всех усилий автомобиль приобрел заводской вид, несмотря на некоторые технические недочеты.

Особое внимание мастера было уделено задней подвеске Peugeot 405 и её техническому обслуживанию.

«В двигателе — свежее масло, в «легкие» — чистый воздушный фильтр, в баке — ещё один литр свежего бензина... Вымытый и отполированный «Пыжик» теперь блестит и сияет», — подчеркнул Алексей.

Ранее было сообщено, что мастер из Урала превратил небольшой автомобиль в настоящий пикап.

Фото: drom.ru