Цены на бензин впервые снизились с начала конфликта в Иране, но государство всё равно получает миллионные прибыли от НДС

Цены на топливо в Великобритании снижаются второй день подряд, что может свидетельствовать о скором облегчении для автомобилистов, испытывающих растущие расходы на заправку автомобилей.

Эти изменения происходят на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о том, что он «очень близок» к заключению сделки по прекращению войны в регионе Ближнего Востока. Конфликт привел к росту мировых цен на нефть, после того как Иран заблокировал один из ключевых нефтяных маршрутов в марте.

По данным RAC, средняя цена бензина в четверг, 16 апреля, снизилась с 158,31 пенса за литр до 158,10, а в пятницу, 17 апреля, достигла 157,97 пенса. Аналогичные тенденции наблюдаются и на рынке дизельного топлива: если в среду, 15 апреля, средняя цена составляла 191,54 пенса, то в последующие два дня отметка опустилась до 191,18 и 190,94 пенса соответственно.

Саймон Уильямс, руководитель отдела политики RAC, отметил: «После 46 дней непрерывного роста цены на бензин и дизель по всей стране начали постепенно снижаться. Оптовые цены остаются ниже, поэтому мы надеемся на дальнейшее снижение стоимости на несколько пенсов за литр в ближайшие дни».

RAC Foundation сообщает, что конфликт с Ираном уже обошёлся британским водителям в дополнительные £1,4 миллиарда по сравнению с ситуацией до начала военных действий. По словам директора фонда Стива Гудинга, несмотря на возможность наступления мира, автомобилисты продолжают платить значительную «военную надбавку» за топливо, а государственная казна получает десятки миллионов фунтов в виде неожиданного прироста НДС.

Темпы дальнейшего снижения цен пока остаются неясными, ведь в прошлом месяце зафиксирован рекордный рост стоимости топлива: бензин и дизель подорожали на 20 и 40 пенсов за литр соответственно с начала до конца марта. Управление по конкуренции и рынкам (CMA) заявило, что будет внимательно следить за ситуацией, чтобы не допустить так называемого эффекта «ракеты и перышка», когда цены резко растут, но снижаются крайне медленно.

Ранее исполнительный директор по рынкам CMA Джульет Энсер подчеркнула: «Хотя повышение цен может быть неизбежным из-за роста оптовых затрат, важно, чтобы эти изменения отражали реальные издержки… Мы будем пристально следить за ситуацией на рынке топлива и оперативно реагировать на любые подозрительные действия».

Период высоких цен совпал и с признаками панических закупок, о чем свидетельствует анализ New Automotive. По словам генерального директора организации Бена Нелмса, март традиционно отмечается ростом продаж топлива из-за поступления новых автомобилей, требующих заправки. Однако в этом году ситуация была иной: водители спешили заправиться до ожидаемого скачка цен, а слухи о возможных перебоях с поставками подогревали ажиотаж, несмотря на отсутствие реальных признаков дефицита.

Оставайтесь с Auto Express, чтобы получать самые актуальные обновления по теме.