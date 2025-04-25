Первые экземпляры электрического малыша Renault R5 Turbo 3E были распроданы за пару дней

После начала продаж электромобиля R5 Turbo 3E было сделано важное заявление руководителя компании. Фабрис Камболив поделился радостной новостью о 500 предварительных заказах на новейший автомобиль всего за несколько часов, добавив, что дилерская сеть уже подала еще 200 заявок, что демонстрирует высокий интерес к инновационному проекту.

Фото: Carsweek.ru

"Энтузиазм и спрос на наш новый электрический хэтчбек ощутимы. По всем признакам 1980 экземпляров будут распроданы очень быстро", — подчеркнул глава компании.

На этой неделе был представлен Renault R5 Turbo 3E, электрический хэтчбек. Модель отличается сложной карбоновой конструкцией кузова, необычными угловатыми панелями и мощным двигателем мощностью 535 лошадиных сил. Каждое колесо машины оснащено электромотором.

Изготовители подчеркнули, что новинка оборудована аккумуляторами ёмкостью 70 кВт⋅ч, позволяющими быстро заряжаться до 80% всего за 15 минут. Машина использует архитектуру 800 В для ускоренной зарядки и большой мощности. Силовая установка позволяет автомобилю разгоняться с 0 до 100 км/ч менее чем за 3,5 секунды благодаря 536 лошадиным силам.

Фото: Carsweek.ru

Несколько недель назад мы сообщали о планах по запуску производства автомобилей Renault во Владивостоке. Компания "Восточный форпост" намерена стартовать сборку грузовиков и фургонов Renault Master третьего поколения под новым именем Forpost Recruit.