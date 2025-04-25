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Первые экземпляры электрического малыша Renault R5 Turbo 3E были распроданы за пару дней

Продажи электромобиля Renault R5 Turbo 3E стартовали с рекордного спроса: 500 заказов за несколько часов. Глава компании назвал инновационный проект успешным.
РедакцияР
Редакция
25.04.2025, 12:01·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

После начала продаж электромобиля R5 Turbo 3E было сделано важное заявление руководителя компании. Фабрис Камболив поделился радостной новостью о 500 предварительных заказах на новейший автомобиль всего за несколько часов, добавив, что дилерская сеть уже подала еще 200 заявок, что демонстрирует высокий интерес к инновационному проекту.

Фото: Carsweek.ru

"Энтузиазм и спрос на наш новый электрический хэтчбек ощутимы. По всем признакам 1980 экземпляров будут распроданы очень быстро", — подчеркнул глава компании.

На этой неделе был представлен Renault R5 Turbo 3E, электрический хэтчбек. Модель отличается сложной карбоновой конструкцией кузова, необычными угловатыми панелями и мощным двигателем мощностью 535 лошадиных сил. Каждое колесо машины оснащено электромотором.

Изготовители подчеркнули, что новинка оборудована аккумуляторами ёмкостью 70 кВт⋅ч, позволяющими быстро заряжаться до 80% всего за 15 минут. Машина использует архитектуру 800 В для ускоренной зарядки и большой мощности. Силовая установка позволяет автомобилю разгоняться с 0 до 100 км/ч менее чем за 3,5 секунды благодаря 536 лошадиным силам.

Фото: Carsweek.ru

Несколько недель назад мы сообщали о планах по запуску производства автомобилей Renault во Владивостоке. Компания "Восточный форпост" намерена стартовать сборку грузовиков и фургонов Renault Master третьего поколения под новым именем Forpost Recruit.

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