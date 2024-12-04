Братья Леклер проведут свою первую тренировку за Ferrari

Команда Ferrari прибыла в Абу-Даби со статусом претендента на победу в Кубке конструкторов после успешного сезона 2024 года. Однако итальянцам никогда не удавалось побеждать на трассе Яс-Марина. В этом сезоне для них это будет уже 16-я попытка покорить эту гонку, при этом отрыв от McLaren составляет более 20 очков, что делает задачу сложной.

Гран При Абу-Даби станет прощальной гонкой для Карлоса Сайнса в составе Ferrari. Испанец займет место в Williams с начала следующего сезона, но перед этим он отправится на официальный тест за новую команду, покидая пост гонщика Scuderia, имея в активе 4 победы, 6 поулов и 24 подиума.

На тренировке в пятницу машину, принадлежащую Сайнсу, будет тестировать Артур Леклер, брат пилота Шарля Леклера. Это первый случай в истории Формулы 1, когда два брата будут выступать за одну команду одновременно.

Руководитель Ferrari, Фредерик Вассёр, подчеркнул, что команда будет бороться за Кубок конструкторов в финальной гонке сезона, признавая, что шансы на успех есть, но они минимальны. Вассёр уверен, что даже при математической вероятности успеха, команда готова бороться до конца, чтобы победить.

Готовясь к уик-энду, итальянская команда понимает, что важную роль сыграет квалификация, несмотря на то, что обычно машина Ferrari лучше показывает себя во время гонок. Команда настроена на борьбу, чтобы покинуть Абу-Даби с победой в Кубке конструкторов.