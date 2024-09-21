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Пьер Гасли: "Элемент силовой установки заменили"

В минувшую субботу на трассе в Сингапуре командой гонщика Пьера Гасли была проведена профилактическая замена элемента силовой установки.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
21.09.2024, 14:02·1 мин
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Фото: F1news.ru

В минувшую субботу на трассе в Сингапуре командой гонщика Пьера Гасли была проведена профилактическая замена элемента силовой установки.

По информации из лагеря Alpine, пилот получил седьмой элемент из восьми, разрешенных на данный сезон для системы выхлопов.

Также стоит отметить, что его напарник по команде Эстебан Окон и представитель Williams - Алекс Элбон, также обновили элементы своих коробок передач. Известно, что все работы были проведены в пределах установленных правил, поэтому никто из участников не был оштрафован ни штрафными баллами, ни стартом с конца гонки.

Источник

FIA (127)Пьер Гасли (49)Alpine F1 Team (95)Williams (112)Эстебан Окон (47)Александер Элбон (66)

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