Октябрьские перспективы российского авторынка: "Дилеры дали ответ"

Александр Шапринский, представляющий компанию «Прагматика», в беседе с «Автостатом» рассказал о текущей ситуации на российском авторынке в октябре. Эксперт отмечает, что в этом месяце ожидается увеличение продаж автомобилей на 10-12% по сравнению с сентябрем текущего года.

По его словам, начало октября стало удачным периодом для автодилеров. В первую неделю месяца объем заключенных контрактов вырос на 5-15% в зависимости от марки, что превышает показатели первых недель осени. Шапринский подчеркивает, что основные факторы, влияющие на рынок, останутся прежними, как это было в сентябре. Кроме того, на динамику продаж окажет влияние решение Центрального банка, которое будет принято на ближайшем заседании.

Схожего мнения придерживается Андрей Ольховский из ГК «Автодом». Он считает, что спрос на автомобили в октябре сохранится на уровне сентября. По его оценке, в настоящее время нет оснований ожидать снижения интереса со стороны покупателей.

Согласно прогнозам, начиная со второй половины ноября спрос на автомобили начнет расти, и эта тенденция сохранится до конца года. Эксперты связывают будущую активность покупателей с возможным увеличением утилизационного сбора, а также с вероятным ростом ставки НДС.

Илья Петров, представляющий «Авилон», также предполагает, что в ноябре и декабре спрос на автомобили продолжит увеличиваться.

Ранее поступила информация о возможном возвращении американских автопроизводителей на российский рынок. Ожидается, что они смогут занять премиальный сегмент.

Фото: CarsWeek.ru